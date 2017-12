CÃ©lÃ©bration de la messe de NoÃ«l : la communautÃ© chrÃ©tienne prie pour la paix en CÃ´te d’Ivoire

La communautĂ© chrĂ©tienne ivoirienne a priĂ©, dans la nuit de dimanche Ă lundi, pour la paix dans le pays Ă l’occasion de la cĂ©lĂ©bration de la messe de NoĂ«l qui commĂ©more la naissance Ă Bethlehem de JĂ©sus-Christ de Nazareth.« Je vous invite chers frères et sĹ“urs Ă ĂŞtre convaincus que le fils de Dieu vous comblera en abondance de grâce et de bĂ©nĂ©diction. Qu’il donne la paix Ă notre pays et Ă tous les pays du monde entier », a implorĂ© le père-curĂ© Hugues Dimitri Assamoi,  qui a officiĂ© ladite messe de la NativitĂ© Ă la  paroisse « Notre dame de l’incarnation» de la Riviera-Palmeraie Ă l’Est d’Abidjan.

« Par son fils,  Dieu communique directement avec les hommes pour qu’ils puissent communier avec lui.  En JĂ©sus,  Dieu s’humanise pour que l’homme se divinise. En JĂ©sus, Dieu s’invite sur la terre pour nous inviter dans son royaume de gloire », a,  en substance, expliquĂ© le père-curĂ© dans son homĂ©lie estimant que « NoĂ«l est une grande chance pour nous les hommes. Car, c’est la prĂ©sence absolue de Dieu en l’humanitĂ© ».

Poursuivant, le guide religieux a fait savoir que « NoĂ«l est essentiellement une dĂ©marche d’amour. C’est d’abord et avant tout un rendez-vous d’amour. A NoĂ«l se rĂ©alise le plan conçu dans le commencement du monde».

 Auparavant, « la liturgie de la parole» (textes de la bible qui sont des paroles de Dieu adressĂ©es aux hommes), retraçant les circonstances de la naissance du « petit JĂ©sus » Ă BethlĂ©em,  a dĂ©butĂ© cette « nuit sainte»  qui a Ă©tĂ© clĂ´turĂ©e par des prières des fidèles chrĂ©tiens en faveur de l’amour et de la paix entre les hommes.

A l’instar de la paroisse « Notre dame de l’incarnation»,  plusieurs Ă©glises de la capitale Ă©conomique ivoirienne, ont Ă©tĂ© investies par les fidèles chrĂ©tiens pour cette cĂ©lĂ©bration.

 Noël est une fête religieuse chrétienne célébrée chaque année dans le monde entier dans la nuit du 24 au 25 décembre. Elle commémore la naissance de Jésus-Christ de Nazareth.