Célébration des cultes endogènes : le 10 janvier déclaré journée fériée au Bénin

Le 10 janvier, date consacrĂ©e au BĂ©nin Ă la cĂ©lĂ©bration des cultes endogènes, a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© journĂ©e fĂ©riĂ©e, chĂ´mĂ©e et payĂ©e, aux termes d’un communiquĂ© rendu public vendredi soir.Cette mesure est effective sur toute l’Ă©tendue du territoire national, souligne le communiquĂ©, ajoutant que le gouvernement prouve ainsi sa volontĂ© de reconnaitre aux religions endogènes leur place après celle accordĂ©e Ă la religion chrĂ©tienne Ă la faveur de la Noel et du nouvel an.

C’est l’ancien prĂ©sident NicĂ©phore Soglo (4 avril 1991-4 avril 1996) qui avait choisi en 1990 la date du 10 janvier pour cĂ©lĂ©brer la fĂŞte des religions traditionnelles, vĂ©cue comme un moment de retrouvailles et de festivitĂ©s des divinitĂ©s Ă l’avènement du nouvel an.