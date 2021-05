Célébration du 20ème anniversaire de la téléphonie mobile au Cameroun : Huawei illumine les festivités !

L’année 2021 restera dans les annales, comme celle au cours de laquelle notre pays a célébré de manière décalée du fait de la pandémie à Coronavirus, le 20ème anniversaire de la téléphonie mobile au Cameroun. Le prétexte de l’évènement était une manifestation dénommée CAMMOB 20-20 du 17 au 19 mai 2021 au Yaoundé Hilton hôtel. Opportunité savamment saisie par Huawei Cameroon, filiale local du géant mondial de développement des solutions technologiques pour mettre en exergue son savoir et son savoir-faire.

Partenaire Gold de la manifestation, le moins que l’on puisse dire, c’est que Huawei a illuminé le CAMMOB 20-20 par un déploiement digne des standards internationaux, à travers une forte participation de son top management aux conférences de haut niveau, d’un dispositif d’accueil par de jolies hôtesses drapés aux couleurs harmonieuses de la marque, fondues dans un stand chatoyant et attrayant alimenté par différents supports contenant avec clarté et précisions, quelques-unes des nombreuses réalisations de Huawei au Cameroun ; Toutes choses qui ont fait dire à Minette Libom Li Likeng ministre des Postes et Télécommunications lque « nous savons que Huawei est un géant dans le monde. Nous espérons voir cette entreprise se déployer davantage dans notre pays, comme ailleurs ». C’était lors de la visite officielle des stands d’exposition. La Minpostel était alors accompagnée entre autres, du Pr Jacques Fame Ndongo, ministre d’Etat, ministre de l’Enseignement supérieur qui a aussi apprécié le déploiement et l’engagement de cette entreprise, ainsi que Félix Mbanyu, ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé du Commonwealth.

HUAWEI, Acteur stratégique pour le développement de la téléphonie mobile au Cameroun

Prenant la parole devant les Hommes de média, la Ministre des Postes et Télécommunications, Madame Minette LIBOM LII LIKENG, sans doute faisant implicitement référence à l’équipementier chinois HUAWEI, a parlé de cette 5G que le Cameroun souhaite de tous ses vœux. Avisée, la Ministre des Postes et Télécommunications est au fait de la très haute expertise de HUAWEI. C’est ainsi qu’à dessein, lorsqu’elle arrive au stand principal du leader mondial des technologies numériques, lance-t-elle : » Ah oui, nous connaissons tous que HUAWEI est un grand, un géant des Télécoms. Nous connaissons tous sa très haute technologie et sa force ». Des propos lapidaires et empreints de la plus grande simplicité, et qui, pouvaient apparaître agaçants pour des âmes au verbe délicat et recherché. Mais que non. La Ministre des Postes et Télécommunications a voulu dire à l’assistance que la très haute et inégalable expertise technique et technologique de HUAWEI, ne se présente plus, et qu’en tant que Ministre de tutelle, elle ne la connait que trop bien.

» Nous sommes partis de la 2eme Génération à la 3G, puis à la 4G. La 5 ème Génération, la 5G, c’est sure chose. Avant d’y entrer, il faudra faire une évaluation, voir ce que la téléphonie mobile a apporté. Vous voyez tous les problèmes que le secteur a semblé rencontrer. Ça été le passage de la 2G à la 3G et 4G qui ont posé des problèmes de convergence […]. La 5G apportera un autre changement de paradigme où les objets seront connectés. Vous vous imaginez que nous aurons des voitures sans chauffeur. Il nous faut alors opérer le bilan du cadre réglementaire et du cadre technologique. Je crois que le Gouvernement du Cameroun sous l’impulsion du Chef de l’État, Son Excellence Paul Biya et sous l’impulsion du Premier Ministre Chef du Gouvernement, nous demande de garantir la souveraineté numérique du Cameroun », dira la Ministre des Postes et Télécommunications devant la presse, pour sa réaction de fin de cérémonie d’ouverture du CAMMOB 2020.

HUAWEI ou 15 ans de collaboration fructueuse avec le Cameroun

Les statistiques sur l’évolution de la téléphonie mobile au Cameroun, font état de ce que pour une population camerounaise estimée à 24 millions d’habitants, le nombre d’abonnés à la téléphonie mobile, qui était de 0,67% en 2000, est passé en 2020 à plus de 88%, soit plus de 15 millions de personnes. Tandis que la population couverte par les réseaux de téléphonie mobile, toutes générations confondues, a évolué de 37% en 2000 à 90% en fin 2019. Une évolution perceptible favorisée par l’installation de la fibre optique, fruit du partenariat entre le gouvernement Cameroun et le géant mondial de la téléphonie mobile. A ce jour 20 000 km de fibre optique ont été posés à travers le pays, avec des boucles urbaines dans les 58 départements. On compte aussi quatre câbles sous-marins installés pour faciliter l’accès à internet et tous les services induits.

Toujours dans le développement de l’industrie des TIC, en marge du CAMMOB, mais dans la mouvance de la célébration du 20ème anniversaire de la téléphonie mobile au Cameroun, Huawei a réaffirmé son soutien à l’endroit du gouvernement. En effet, au cours d’une audience que lui accordée le premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngute, le président de Huamei Northern Africa Terry HE, a fait don Cameroun de 20 unités de systèmes de conférence intelligents « Huawei Ideal Hub ». Don qui vient s’ajouter au programme très enrichissant de la mise en œuvre de l’accord de partenariat stratégique dans le domaine des TICs avec la République du Cameroun dans lequel, Huawei, s’est engagée à former près de 2000 candidats en TIC en 2021 dans le cadre du programme HUAWEI ICT ACADEMY en partenariat avec les 7 universités camerounaises. C’est dire que Huawei attache une grande importance à la formation des talents en TIC au Cameroun et est à juste titre comme le partenaire stratégique par excellence du Cameroun dans le développement des infrastructures et l’économie numérique.