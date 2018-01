CÃ©lÃ©brations au Vietnam pour le 50e anniversaire de l’offensive du TÃªt

Le Vietnam a cĂ©lĂ©brĂ© mercredi au travers de grands spectacles aux accents patriotiques le 50e anniversaire de l’offensive du TĂŞt, qui n’est pas officiellement une victoire du camp communiste mais marqua un tournant dans la guerre contre les Etats-Unis.

Sur scène des dizaines d’artistes et d’acrobates dĂ©guisĂ©s en soldats et paysans ont enchainĂ© les tableaux devant de grandes photos d’Ă©poque.

Pour de nombreux vĂ©tĂ©rans venus assister Ă l’Ă©vĂ©nement, ces spectacles font remonter les souvenirs : « Nous avons rĂ©sistĂ© jusqu’Ă ce que nous n’ayons plus de balles, puis nous avons laissĂ© nos armes et nous nous sommes repliĂ©s », a racontĂ© Ă l’AFP Nguyen Van Duoc, 75 ans, avant d’Ă©voquer ses camarades tombĂ©s pendant l’offensive et dont les corps n’ont jamais Ă©tĂ© retrouvĂ©s.

L’offensive du TĂŞt est synonyme de souvenirs mitigĂ©s au Vietnam, notamment dans le sud du pays.

Il y a 50 ans, fin janvier 1968, veille du Nouvel an lunaire appelé Têt au Vietnam, les forces communistes nord-vietnamiennes lançaient au Sud une offensive générale surprise, qui marqua un tournant dans la guerre.

MalgrĂ© des pertes humaines importantes – estimĂ©es au minimum Ă 58.000 du cĂ´tĂ© des combattants nord-vietnamiens -, l’avantage tactique pris lors de cette attaque surprise de dizaines de milliers de combattants a permis aux troupes du Nord de reprendre plus de cent localitĂ©s aux forces du Sud, soutenues par les Etats-Unis.

« L’offensive gĂ©nĂ©rale du printemps 1968 sera pour toujours un symbole de patriotisme, de dĂ©termination, de volontĂ© en faveur de l’indĂ©pendance et la liberté », a dĂ©clarĂ© Nguyen Thien Nhan, secrĂ©taire du parti communiste pour la rĂ©gion de Ho Chi Minh.

Selon les chiffres officiels vietnamiens, plus de trois millions de civils ont été tués pendant la guerre, en plus de 2,5 millions de soldats vietnamiens dans les deux camps, communiste et pro-américain.

Côté américain, plus de 58.000 soldats ont trouvé la mort au Vietnam et de nombreux autres se sont suicidés de retour au pays, selon les chiffres des autorités américaines.