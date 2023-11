Cemac 2022 : le Cameroun totalise 55% des transactions en valeur

L’information est contenue dans un rapport de la BEAC publié le 07 novembre 2023.

D’après un rapport de la Banque des Etats de l’Afrique centrale, le Cameroun est le pays où sont exécutées la majorité des transactions tant en nombre (71% soit 1,7 milliards d’opérations) qu’en valeur (55% soit 59 003 milliards de Francs CFA). Le Congo occupe la deuxième place en nombre (15% soit 364 millions de transactions, tandis que le Gabon vient en deuxième place en termes de valeur (15% soit 16 164 milliards de Francs CFA).

Dans l’ensemble, en 2022, la CEMAC comprenait 498 prestataires de services de paiement ayant ouvert plus de 37 millions de comptes aux habitants de la communauté. 2,4 milliards de transactions ont été réalisées pour un montant dépassant 107 126 milliards de Francs CFA.

En nombre, l’instrument de paiement le plus utilisé est le virement instantané de la monnaie électronique avec plus de 96% des transactions (2,3 milliards d’opérations) suivi le virement classique et des cartes avec 2% des transactions (48,3 millions d’opérations).

En valeur, les virements classiques viennent en première place avec 44% des transactions soit 48 573 milliards de Francs CFA, suivi des virements instantanés de la monnaie électronique utilisé dans 21% des transactions (23 332 milliards de Francs CFA). Les virements (toutes catégories confondues) représentent 65% de la valeur des toutes les transactions de la zone.Les instruments de paiement utilisés comprennent le chèque, la lettre de change, le billet à ordre, le prélèvement, la carte de paiement, le virement classique, la monnaie électronique (Mobile Money).

Le Mobile Money est entendu ici comme l’utilisation de la téléphonie mobile pour réaliser des transactions financières par monnaie électronique ou des virements instantanés.Le porte-monnaie électronique est un instrument comportant une mémoire informatique (téléphone, ordinateur, token, etc.) permettant de stocker des unités de valeur monétaire et d’initier des ordres de virement /paiement au débit d’un compte, au profit d’un autre.

Ce service de paiement est considéré comme un véritable catalyseur de l’inclusion financière, du développement de la numérisation ou digitalisation des paiements et par là, du développement des économies africaines. C’est le moyen de paiement prédominant à l’origine de l’ouverture de 98% des comptes de paiement.