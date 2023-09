CEMAC-Cameroun: Le nouveau Président de la BDEAC chez le ministre de l’Economie

Dieudonné EVOU MEKOU a été reçu ce vendredi 8 septembre 2023 à Yaoundé, par le Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Alamine OUSMANE MEY.

L’audience entre le Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, et le nouveau Président de la Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC) a duré un peu plus d’une heure. Cette rencontre a permis aux deux personnalités de passer en revue l’état de la coopération économique entre le Cameroun et la BDEAC, et d’en évoquer quelques perspectives.

De manière spécifique, il s’est agi, comme l’a indiqué Dieudonné EVOU MEKOU, de faire un tour d’horizon des actions menées dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau Plan stratégique de la BDEAC pour la période 2023-2027 depuis son adoption en décembre 2022. Selon le ministère de l’Economie, un accent particulier a été mis sur le financement des économies de la sous-région, notamment dans les infrastructures et l’accompagnement à apporter aux opérateurs économiques. Alamine OUSMANE MEY et son hôte ont également échangé sur les réformes en cours au sein de l’institution bancaire sous-régionale en vue de sa modernisation. Le Minepat a aussi saisi l’opportunité de cette première rencontre officielle pour féliciter le nouveau Président de la BDEAC pour sa nomination à la tête de cette prestigieuse institution.

En rappel, le nouveau Plan stratégique de la BDEAC, dénommé « Plan Azobé », a été approuvé le 22 décembre 2022 à Douala par les actionnaires de cette institution financière. Il constitue le cadre de référence des interventions de la Banque en faveur des économies de la CEMAC pour la période 20223-2027, et s’inscrit dans une perspective de modernisation de ladite institution qui devrait améliorer la qualité de sa signature à l’international et accroître ses capacités à lever des ressources diversifiées à des taux concessionnels. Ce nouvel outil de gouvernance s’articule autour de trois piliers stratégiques d’intervention, notamment contribuer fortement à l’intégration économique régionale, au développement durable et à l’amélioration des conditions de vie des populations ; renforcer et diversifier les ressources mobilisées ; transformer et moderniser la BDEAC.