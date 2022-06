Cemac : le Camerounais Jean-Jacques Moukoko, nouveau DG de Société Générale Capital Securities

Le conseil d’administration de la banque a choisi ce cadre de Proparco pour diriger sa franchise en charge de l’intermédiation financière dans la zone Cemac.

Le 6 juin 2022 à Douala, le Conseil d’administration de Société Générale Capital Securities Central Africa (SG Capital Cemac) a jeté son dévolu sur l’actuel Investment Officer de Proparco pour diriger cette franchise du groupe français en charge de l’intermédiation sur le marché financier régional de la Cemac.

Le banquier camerounais qui jouit d’une quinzaine d’années d’expérience à l’international que localement, remplace, et pour un mandat illimité, Louis Banga Ntolo, qui a occupé le poste entre octobre 2018 et décembre 2021 avant de rejoindre la Bourse des valeurs Mobilières d’Afrique Centrale(Bvmac). En Trois ans, l’actuel patron de la Bvmac a pu hisser la banque d’affaires au rang des plus actives dans la sous-région.

À son actif, plusieurs mandats d’émission de titres par appel public à l’épargne, plusieurs mandats d’accompagnement des émetteurs dans le cadre de la vente d’actions réservés à leurs seuls salariés, l’origination de plusieurs mandats de dématérialisation des titres concernant des sociétés non cotées et un chiffres d’affaires annuel moyen de 500 millions de FCFA.

Durant ses 15 années d’expérience, ce banquier camerounais s’est construit une brillante carrière dans l’univers de l’investissement et la structuration des projets de développements en Afrique. Après des passages à ProCredit Holding en Allemagne (2009-2011) et Africa ProSeeden France (2011-2015), Jean-Jacques Moukoko Elame va faire le choix de revenir au Cameroun, pour apporter son expertise dans la structuration financière.

Et c’est à Ecobank Capital-Central Africa, qu’il dépose ses valises, en 2012, en tant qu’Investment Analyst. Il passe 5 ans au sein du groupe bancaire avant de quitter en 2018, année au cours de laquelle, il fonde Xpand Holding SAS une société d’investissement spécialisée dans le développement et le financement et la gestion de projets d’infrastructures. Il revient donc, sur le marché financier de la Cemac 4 ans après son départ de Ecobank Capital.