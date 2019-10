Cemac: le programme des réformes revisé à Yaoundé

La session extraordinaire du comité de pilotage s’est tenue ce jeudi 03 octobre 2019 au siège de la Beac à Yaoundé.

Le ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Portefeuille public de la République du Congo, Gilbert Ondongo a présidé ce jeudi, la session extraordinaire du Comité de pilotage (Copil) du programme de réformes économiques et financières de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (Pref-Cemac). Les travaux se sont déroulés au siège de la Beac à Yaoundé.

Y étaient présents, les ministres en charges de l’Economie et des Finances et les responsables des institutions sous régionales. Ces travaux avaient pour objectif d’examiner et d’adopter, un ensemble de mesures prioritaires en matière d’intégration physique et commerciale, et l’accélération des réformes structurelles dans la sous-région.

Pendant les dernières sessions du Copil du Pref-Cemac, qui ont eu lieu le 31 mars et 5 juillet 2019 à Douala, l’accent avait été mis sur l’opéralisation du Programme régional (Per 2017-2021) et la diversification des économies.

Pour la première fois, au cours de ces assises, une douzaine de projets intégrateurs prioritaires pour la sous-région seront présentés aux partenaires techniques et financiers et autres acteurs au développement, en vue de leur financement.

Le Copil s’est par ailleurs appesanti sur le rapport de surveillance multilatérale 2018, et les perspectives pour 2019 et 2020, que la Cemac devra présenter dans le cadre de la réunion des ministres des Finances de la zone Francs, qui se tiendra à Paris le 11 octobre prochain.