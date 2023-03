Cemac : les dossiers au menu de la Conférence des chefs d’État à Yaoundé

La 15e session ordinaire de la Conférence des chefs d’État de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac) est prévue pour le 17 mars 2023 à Yaoundé, au Cameroun.

Les chefs d’État de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac) sont convoqués à Yaoundé le 17 mars prochain par Paul Biya, le président du Cameroun.

Paul Biya, président de la République du Cameroun et président en exercice de la Cemac (Cameroun, Congo, Gabon, Tchad, RCA et Guinée équatoriale), a envoyé ses émissaires remettre des lettres d’invitation à ses homologues. C’est ainsi qu’il y a quelques jours, le ministre des Finances, Louis Paul Motaze, a été reçu par le président Denis Sassou Nguesso du Congo, et le président Faustin Archange Touadera de la République centrafricaine. Le ministre des Relations extérieures, Lejeune Mbella Mbella, a quant à lui été reçu par le président Ali Bongo Ondimba du Gabon, tandis que le président Obiang Nguema Mbasogo de Guinée équatoriale recevait un pli fermé porté par le ministre de l’Économie, Alamine Ousmane Mey.

Les sujets qui pourraient meubler la conférence des chefs d’État sont la mise en œuvre du Programme des réformes économiques et financières, de l’évolution du processus de rationalisation des Communautés économiques régionales d’Afrique centrale, de la réforme du FCFA, des conséquences de la guerre en Ukraine et de la cryptomonnaie sur les économies de la sous-région, puis des nominations au sein de certains organes et institutions de la Cemac.

Aussi, les dirigeants de plusieurs organes et institutions de la Cemac sont en effet arrivés en fin de mandat. Il s’agit notamment du président de la Cemac, poste assuré depuis mars 2019 par le président Paul Biya, pour un mandat d’un an ; des six membres du gouvernement de la Cemac, en fonction depuis février 2017 pour un mandat de 5 ans ; du président de la Commission de surveillance du marché financier de l’Afrique Centrale (Cosumaf), en poste depuis décembre 2017 pour un mandat de 5 ans.