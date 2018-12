Cemac : les membres des cours de Justice et des Comptes prêtent serment

Les membres des Cours de Justice et des Comptes de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac) ont prêté serment, lundi, à N’Djaména, au cours d’une cérémonie solennelle présidée par le chef de l’Etat tchadien, Idriss Déby, président en exercice de l’organisation régionale.Au total dix-huit personnes ont prêté serment dont six pour la Cour Justice de la CEMAC, un représentant de chaque pays et douze pour la Cour des comptes (deux par pays).

Les récipiendaires sont passés à tour de rôle devant le pupitre pour prêter serment selon la formule consacrée de la CEMAC : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions de membre de la Cour de Justice de la CEMAC dans l’impartialité et en toute indépendance dans l’intérêt de la CEMAC et de garder le secret des délibérations ».

Au nom de ses pairs d’Afrique centrale, le président Idriss Déby les a installés dans leurs fonctions avant des les inviter à bien les remplir.