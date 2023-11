Cemac : les paiements  par monnaie électronique ont dépassé 2 172 milliards de Francs CFA en 2022

Cette performance est en nette amélioration par rapport à 2021.

En 2022, les paiements des biens et services par monnaie électronique ont dépassé 2 172 milliards de Francs CFA, contre 1 480 milliards de Francs CFA en 2021, soit une progression de 46,66%. En nombre, on est passé de 731 millions de paiements

en 2021 à 1 008 millions en 2022 (+37,84%).

L’augmentation des opérations de paiement est due en partie, à l’abandon progressif du crédit téléphonique comme moyen de paiement. Elle est aussi à mettre au crédit de la multiplication des points d’acceptation ou de distribution. En effet, on est

passé de 223 006 caisses de commerçants en 2021 à 329 520 en 2021 (+47,76%).

Certains opérateurs ont mené des campagnes de recrutement des épiceries de proximité, des établissements scolaires et des administrations publiques. La valeur moyenne de l’opération de paiement par monnaie électronique a été de 2 152 F CFA contre 2 023 F CFA en 2021 et 3 325 F CFA en 2020. Selon la Beac, « l’USSD7 reste le mode d’acquisition privilégié des transactions. Il est d’ailleurs présenté en priorité dans les guichets de commerçants. Les opérateurs ont mis en place un parcours client via un code USSD long qui permet l’acquisition des transactions en quelques secondes« .

A côté de l’USSD, d’autres modes d’authentification ou communication sans contact existent. On peut citer le NFC8, le QR Code9 et le NSDT10. L’achat de crédit téléphonique par Mobile Money est le premier service de paiement marchand offert par tous les établissements de paiement, y compris les banques n’ayant pas d’opérateur téléphonique comme partenaire technique. Avec 691

millions de transactions en 2022, ce service constitue la majorité (68,75%) des opérations de paiement. En valeur, l’achat de crédit de communication représente 24,61% des paiements.

La valeur moyenne d’une transaction d’achat de crédit téléphonique est de 747 Francs CFA en 2022 contre 730 Francs CFA en 2021, et 499 Francs CFA en 2020. Hors paiement de crédit téléphonique, les autres transactions de paiement sont d’une valeur moyenne de 5 036 Francs CFA. Dans tous les pays de la CEMAC, il est possible de payer son abonnement à un service de télévision avec le Mobile Money. Il est également possible de régler sa facture d’eau et d’électricité.