La Centrafrique a vĂ©cu une annĂ©e 2017 compliquĂ©e avec une Ă©conomie soutenue de bout de bout par la communautĂ© internationale plus prĂ©cisĂ©ment les institutions de Bretton Woods, Ă cause surtout de l’occupation de plus de 80 % du territoire par des groupes armĂ©s qui perçoivent les taxes et autres impĂŽts dus Ă l’Etat, privant le pays de ressources financiĂšres.Cette morositĂ© Ă©conomique, induit une baisse sensible du taux de croissance en 2017

De 5,2% en 2016 selon les prĂ©visions de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale(BEAC), ce taux de croissance chute Ă Â 4,8 % en 2017.

Le FMI a conclu un programme Ă©conomique avec le pays qui l’a bien respectĂ©. Ce qui lui a valu l’octroi de plusieurs facilitĂ©s Ă©largies de crĂ©dit en 2017.

En dĂ©pit de conditions de sĂ©curitĂ© et humanitaires difficiles, le pays mĂšne son programme Ă©conomique conclu avec le FMI de maniĂšre satisfaisante explique un communiquĂ© de presse de cette institution financiĂšre dont le conseil d’administration a pris la dĂ©cision d’appuyer encore le gouvernement en vue de juguler les dettes sociales et commerciales afin de soutenir la croissance Ă©conomique et la cohĂ©sion sociale dans le pays.

Ainsi, au cours de cette année 2017, prÚs de 100 milliards de FCFA ont été octroyés à la RCA par le FMI.

Le Plan national de relÚvement et de consolidation de la paix en Centrafrique (RCPCA) présenté aux bailleurs de fonds à Bruxelles en 2016 connait des difficultés de financement.

Selon le PrĂ©sident de la RĂ©publique, Faustin-Archange TouadĂ©ra, «les dĂ©caissements en 2017 ont atteint 138 milliards de Fcfa, soit environ 210 millions d’euros», alors que les bailleurs ont promis 2,5 milliards de dollars.

La Banque Mondiale et l’Union EuropĂ©enne, la Banque Africaine de DĂ©veloppement ont annoncĂ© l’augmentation de leur aide Ă la RCA afin de faciliter son relĂšvement Ă©conomique.

Ainsi, les infrastructures routiĂšres et des bĂątiments administratifs et scolaires sont reconstruits grĂące au financement de ces institutions.

Ajoutons que plusieurs personnalités qui dirigent ces institutions financiÚres ont visité la RCA pour toucher du doigt les réalités des difficultés que le pays le traverse.

C’est le cas en janvier de Christine Lagarde directrice gĂ©nĂ©rale du FMI. Il a Ă©tĂ© suivi par Moctar Diop, directeur zone Afrique de la Banque Mondiale, en mars dernier

Grace Ă ces institutions financiĂšres internationales, l’Etat arrive Ă faire face Ă ses obligations rĂ©galiennes Ă savoir le paiement des salaires, pensions et bourses.

En novembre dernier, un forum des investisseurs a Ă©tĂ© organisĂ© par le ministĂšre du commerce en vue d’amĂ©liorer le climat des affaires et faire revenir les bailleurs qui ont fui le pays Ă cause de l’insĂ©curitĂ© qui a dĂ©truit leurs outils de productions.

Les productions agricoles connaissent des difficultĂ©s Ă cause des violences des groupes armĂ©s qui empĂȘchent les activitĂ©s champĂȘtres.

La culture du cafĂ© est presque abandonnĂ© par les paysans puisque la production est fortement taxĂ©e par les groupes armĂ©s si bien qu’ils sont dĂ©couragĂ©s.

Le coton et le cacao renaissent mais doivent ĂȘtre subventionnĂ©s pour avoir un meilleur rendement.

Concernant les mines, une partie du pays, l’ouest, est autorisĂ©e par le processus de Kimberley, pour exploitation et exportation.

Pour cette annĂ©e, l’Etat a fixĂ© une nouvelle taxation de ces pierres prĂ©cieuses afin d’avoir des recettes dans ses caisses, car l’ancienne taxation qui date de plus de trente ans constitue un manque Ă gagner pour l’Etat.

La RCA et l’Afrique du Sud ont aussi signĂ© un protocole d’accord dans le domaine de mines au mois d’aout.

Il s’agit pour l’Afrique du Sud d’aider la Centrafrique Ă apprendre et Ă adopter les meilleures pratiques en matiĂšre de rĂ©forme lĂ©gislative et de lĂ©gislation miniĂšre.

L’accent est mis dans le protocole sur les institutions de gĂ©ologie, l’Ă©change d’expĂ©rience, de compĂ©tence et le renforcement des capacitĂ©s en ressources humaines dans le secteur minier en faveur des Centrafricains