Centrafrique : 6000 bancs remis à des établissements scolaires

Le Premier Ministre centrafricain, Simplice Mathieu Sarandji, a remis, jeudi à Bangui, plus de six mille table-bancs d’une valeur de plus trois cents millions de FCFA, aux établissements scolaires du pays.Deux mille de ces table-bancs seront distribués aux écoles de la capitale, Bangui, et le reste, soit quatre mille, aux établissements dans les provinces, a informé M. Sarandji, précisant que ce geste est une réponse partielle aux différentes manifestations d’élèves exigeant du gouvernement de meilleures conditions d’études.

Le ratio élèves – table-bancs en Centrafrique est d’un table-banc pour douze élèves. Une situation déplorable pour un pays producteur de bois, principale matière servant la fabrication des table-bancs.