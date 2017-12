Centrafrique: accord de cessation des hostilitÃ©s entre deux groupes armÃ©s

Deux groupes armés rivaux de la région de Bouar, dans le nord-ouest de la Centrafrique, ont signé un accord de cessation des hostilités, a annoncé samedi le Centre pour le dialogue humanitaire (HD), qui a oeuvré en faveur de cet accord.

SignĂ© mi-dĂ©cembre, cet accord de cessation des hostilitĂ©s concerne une faction antibalakas (antimachettes – milice prĂ©tendant dĂ©fendre la majoritĂ© chrĂ©tienne), et le groupe 3R (qui prĂ©tend protĂ©ger la communautĂ© peule) Ă Bouar, dans la province de Nana-MambĂ©rĂ©, a annoncĂ© HD.

Fruit d’une mĂ©diation menĂ©e ces 11 derniers mois par HD, il « engage les deux groupes Ă observer conjointement un ordre inconditionnel de cessez-le-feu ainsi qu’une cessation des hostilitĂ©s et de toute agression » entre les deux parties, selon un communiquĂ© de l’organisation basĂ©e en Suisse.

« Il proscrit l’usage des armes, ainsi que tout acte offensif tel que les incendies de villages et de greniers, le vol de bĂ©tail, le lancement de nouvelles attaques contre les civils (…) », prĂ©cise ce communiquĂ©.

Ce pacte prĂ©voit « en outre la libre circulation des personnes et des biens y compris des organisations humanitaires, le libre accès aux Ă©tablissements de santĂ©, aux Ă©tablissements scolaires et Ă tout autre Ă©difice public, l’engagement en faveur du retour de tous les dĂ©placĂ©s (…), l’interdiction de toute atteinte aux biens et propriĂ©tĂ©s privĂ©s, et enfin l’interdiction Ă toute personne de circuler dans la province en Ă©tant armé ».

« S’il ne règle pas le conflit centrafricain », cet accord « dĂ©montre nĂ©anmoins que des efforts de mĂ©diation entre groupes armĂ©s peuvent contribuer Ă pacifier des portions du territoire », se fĂ©licite HD, qui se dit favorable à « multiplier ce genre d’accords afin de crĂ©er les conditions nĂ©cessaires au dĂ©sarmement des groupes armĂ©s, au redĂ©ploiement de l’Etat, et au processus de rĂ©conciliation nationale ».

L’accord prĂ©voit notamment un « rĂ©seau d’échange d’informations composĂ© de chefs communautaires et impliquant des chefs des deux groupes armĂ©s », avec des « zones dĂ©militarisĂ©es servant de zones tampon » et la « production de certificats d’origine pour les animaux en convoyage Ă l’intĂ©rieur de la province » afin « de mieux contrĂ´ler le mouvement du bĂ©tail et d’éviter les cas de vol ».

La prĂ©sidence centrafricaine de mĂŞme que la Mission de l’ONU en Centrafrique (Minusca) ont Ă©tĂ© associĂ©es aux efforts de mĂ©diation pour faire aboutir les nĂ©gociations.

Dans un communiqué séparé, la Minusca a « salué » cette signature, y voyant « un moment fort de la réconciliation en RCA ».

Frontalière du Cameroun, la rĂ©gion de Bouar est depuis 2015 le théâtre d’affrontements rĂ©currents entre les groupes 3R et antibalaka (antimachettes), chacun affirmant dĂ©fendre les communautĂ©s dont ils sont issus.

La Centrafrique est embourbĂ©e dans un conflit meurtrier depuis 2013. L’Etat, dĂ©cimĂ©, n’a de contrĂ´le que sur une maigre partie du territoire national, tandis que les groupes armĂ©s s’affrontent dans les provinces pour le contrĂ´le du diamant, de l’or et du bĂ©tail dans ce pays qui est l’un des plus pauvres du monde.

Un rapport d’un panel d’experts de l’ONU publiĂ© vendredi a fait Ă©tat de la « dĂ©tĂ©rioration des conditions de sĂ©curité » ces derniers mois dans le pays, causĂ©e par une montĂ©e en puissance des groupes autoproclamĂ©s « d’autodĂ©fense », une meurtrière lutte d’influence entre ces mĂŞmes groupes armĂ©s et le peu de progrès de la restauration de l’autoritĂ© de l’Etat en province.