Des « centaines » de personnes ont fui les affrontements entre groupes armĂ©s qui ont lieu depuis mercredi soir autour de la ville de Paoua, dans le nord-ouest de la Centrafrique, a appris dimanche l’AFP auprès de MĂ©decins sans frontières (MSF).

« Il y a des affrontements sur presque tous les axes autour de Paoua. Nous avons vu des centaines de personnes fuir leurs villages pour se réfugier à Paoua », a déclaré par téléphone Jean Hospital, coordinateur projets de MSF à Paoua.

Ces affrontements opposent depuis mercredi soir le groupe armé Mouvement national pour la libération de la Centrafrique (MNLC) créé en octobre par le « général » autoproclamé Ahamat Bahar, au groupe armé Révolution et Justice (RJ).

Les affrontements dans cette zone ont violemment repris fin novembre après qu’un chef de RJ, ClĂ©ment BĂ©langa, accusĂ© de nombreuses exactions contre la population, a Ă©tĂ© tuĂ© par des membres du MNLC, selon des sources concordantes.

Depuis mercredi et le dĂ©but des combats autour de Paoua, MSF indique avoir admis huit blessĂ©s Ă l’hĂ´pital de la ville, dont certains dans un Ă©tat critique. « On a reçu des civils qui ont Ă©tĂ© directement visĂ©s par des tirs d’armes Ă feu ou ont Ă©tĂ© attaquĂ©s Ă la machette. D’autres sont des victimes collatĂ©rales des affrontements », a affirmĂ© M. Hospital.

« Les RJ ont dit Ă la population de s’enfuir pour laisser la voie ouverte au cas oĂą ils attaqueraient », a de son cĂ´tĂ© racontĂ© Ă l’AFP Roy-Rodrigue Doutoumbaye, pasteur de la ville de BĂ©toko, proche de Paoua.

« Ils voulaient vraiment me tuer, mais comme j’avais 110.000 francs (environ 190 euros) sur moi ils ont pris l’argent et m’ont laissĂ© en vie » a pour sa part racontĂ© Jope, un habitant de BĂ©toko de 52 ans atteint de tuberculose et blessĂ© par balle Ă la tĂŞte, admis Ă l’hĂ´pital de Paoua.

« Si nous restons seules en ville nous risquons de nous faire violer. Nos maris sont partis au champ pour s’occuper des rĂ©coltes », a elle expliquĂ© Marie-Angèle Dembaye, sur la route entre Betoko et Paoua. « Des hommes armĂ©s commençaient Ă tourner en ville pour chercher des femmes », selon elle.

« La situation va ĂŞtre rapidement très compliquĂ©e, car ces personnes n’ont pas toutes de famille pour les accueillir Ă Paoua », s’inquiète dimanche Jean Hospital d’MSF.

Selon les derniers bilans du Haut commissariat aux rĂ©fugiĂ©s de l’ONU (HCR) et de la Croix rouge (CICR), il y avait mi-dĂ©cembre entre 15.000 et 17.000 personnes dĂ©placĂ©es Ă Paoua.

La Centrafrique est embourbĂ©e dans un conflit meurtrier depuis 2013. L’Etat, dĂ©cimĂ©, n’a de contrĂ´le que sur une maigre partie du territoire national, tandis que les groupes armĂ©s s’affrontent dans les provinces pour le contrĂ´le du diamant, de l’or et du bĂ©tail dans ce pays qui est l’un des plus pauvres du monde.