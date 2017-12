Il y a une « dĂ©tĂ©rioration des conditions de sĂ©curité » en Centrafrique, causĂ©e par une expansion des groupes autoproclamĂ©s d’autodĂ©fense, une meurtrière lutte d’influence entre groupes armĂ©s et le peu de progrès de la restauration de l’autoritĂ© de l’Etat en province, estime des experts de l’ONU dans un rapport obtenu samedi par l’AFP.

L’Ă©mergence de nouveaux groupes autoproclamĂ©s d' »autodĂ©fense » est encouragĂ©e en Centrafrique par la « montĂ©e d’un discours incendiaire et discriminatoire » de personnalitĂ©s politiques Ă Bangui vis-Ă -vis des communautĂ©s musulmanes, estime le panel des experts de l’ONU sur la Centrafrique, chargĂ© par le Conseil de sĂ©curitĂ© d’enquĂŞter de façon indĂ©pendante sur la crise centrafricaine.

Ces discours « bellicistes » sont « de plus en plus » prĂ©sents et ont un effet mobilisateur sur les milices antibalaka prĂ©tendant dĂ©fendre la majoritĂ© chrĂ©tienne et les groupes autoproclamĂ©s d’autodĂ©fense, dit le texte, publiĂ© vendredi.

Dans le sud-est du pays, et Ă Bangassou particulièrement, le panel note le recrutement en cours par ces nouveaux groupes de combattants locaux et l’accroissement du trafic d’armes et du matĂ©riel militaire avec la RDC voisine.

En mai 2017, Bangassou avait Ă©tĂ© attaquĂ©e par des groupes autoproclamĂ©s d’autodĂ©fense ciblant les musulmans de la ville. Ceux-ci sont toujours rĂ©fugiĂ©s dans l’enceinte du petit sĂ©minaire et Bangassou reste aux mains de ces groupes.

Par ailleurs, le panel note que les groupes armĂ©s pro-musulmans maintiennent une « emprise sur de nombreuses rĂ©gions » centrafricaines. Le texte relève la subsistance d’une violente lutte d’influence entre ceux-ci, dans le centre du pays notamment, encouragĂ©e par des rivalitĂ©s Ă©conomiques liĂ©es Ă l’exploitation illĂ©gale des ressources naturelles.

Aussi, « peu de progrès ont Ă©tĂ© observĂ©s s’agissant du rĂ©tablissement de l’autoritĂ© de l’Etat » en Centrafrique, constate le rapport, alors que le gouvernement tente depuis plusieurs mois d’Ă©tendre son autoritĂ© hors de Bangui avec notamment une tentative de dĂ©ploiement de prĂ©fets.

Enfin, ce rapport rappelle que la Centrafrique est « l’endroit le plus dangereux au monde pour les acteurs humanitaires » et que l’annĂ©e 2017 aura Ă©tĂ© « l’annĂ©e la plus meurtrière pour les soldats de la paix » (12 morts parmi les Casques bleus de la Minusca, force prĂ©sente dans le pays depuis 2014).