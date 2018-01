Centrafrique : L’augmentation des prix de la bière à la Une des quotidiens

L’augmentation des prix de la biĂšre est le principal sujet Ă la Une des quotidiens de ce vendredi.‘’Augmentation des prix de la biĂšre, la MOCAF la sociĂ©tĂ© agroalimentaire spĂ©cialisĂ©e dans la fabrication de boissons en Centrafrique, et la France mettent la RCA Ă genou » titre L’Expansion

Selon ce quotidien privĂ©, de 700 F la bouteille, les Centrafricains doivent dĂ©sormais s’habituer Ă payer la mĂȘme bouteille Ă 750 F, ainsi en a dĂ©cidĂ© unilatĂ©ralement la MOCAF qui fait sa loi en RĂ©publique Centrafricaine.

Poursuivant, ce quotidien Ă©crit ‘’qu’une nouvelle fois et de maniĂšre unilatĂ©rale, elle vient d’ajouter 50 F CFA Ă la valeur de la bouteille de tous ses produits.

‘’50 F c’est rien ça dira-t-on. Mais c’est ne pas comprendre ce que cela reprĂ©sente sur le maigre revenu des Centrafricains » note L’Expansion.

‘’C’est aussi ne pas comprendre comment la France, Ă travers la MOCAF met Ă genou la RĂ©publique Centrafricaine en pratiquant un systĂšme nĂ©ocolonial qui ne tient pas compte du respect des lois du pays dont elles foulent au pied » commente le journal.

Le Potentiel Centrafricain un autre quotidien rĂ©vĂšle que ‘’chaque annĂ©e qui passe, la MOCAF, en dĂ©pit de la prĂ©caritĂ© des revenus des Centrafricains qui, au lieu que le niveau se relĂšve, s’effondre davantage avec toutes les crises qui secouent le pays, n’arrĂȘte pas d’Ă©lever le prix de ses biĂšres sans se soucier des lois et texte en vigueur dans le pays en la matiĂšre ».

Ce quotidien, abordant la question d’augmentation des prix en Centrafrique s’interroge : ‘’augmentation injustifiĂ©e des prix des boissons et du sucre en RCA, les sociĂ©tĂ©s MOCAF et la Sucrerie Centrafricaine (SUCAF) auraient elles nos dirigeants dans leurs poches ? Les prix des produits MOCAF  (biĂšre, jus et autres) ont connu depuis des mois une augmentation injustifiĂ©e, Ă l’indiffĂ©rence coupable du gouvernement » note le journal.

Tel un mĂ©decin aprĂšs la mort du patient, ce dernier Ă travers le ministre du Commerce et de l’Industrie, a attendu le nouvel an pour rĂ©agir mais trop tard. OĂč Ă©tait-il au temps chaud ?

Centrafric Matin, un autre journal écrit pour sa part que le ministre du commerce, CÎme Assane tape du poing sur la table et qualifie de « décision unilatérale prise par la Brasserie MOCAF en augmentant les prix des boissons ».

Cependant Le Citoyen, un autre quotidien privĂ© titre, ‘’Affaire brasserie MOCAF : le ministre du Commerce se rĂ©veille enfin ».

Le Confident l’un des plus vieux quotidiens de Bangui Ă©crit, La brasserie MOCAF annonce l’augmentation des prix de boissons en 2018.

Le RJDH mentionne Ă sa Une, ‘’le gouvernement, les grossistes et la brasserie MOCAF s’accordent sur le maintien des prix des boissons ».

Pour ce journal, l’annonce de l’augmentation de la biĂšre avancĂ©e par la brasserie MOCAF a perturbĂ© la quiĂ©tude des grossistes et surtout des consommateurs des produits de cette brasserie.

Les responsables de la brasserie MOCAF, selon le journal, justifient cette augmentation du prix de la biÚre en se fondant sur la loi des finances 2018 tandis que les grossistes jugent cette décision unilatérale.

Toutefois, aprÚs une rencontre tripartite ayant regroupé le gouvernement, la MOCAF et les commerçants et des consommateurs a abouti à un consensus le 3 Janvier dernier.