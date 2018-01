Centrafrique : Le gouvernement rassure sur le retour de la sécurité au Nord-ouest

Le ministre centrafricain de la SĂ©curitĂ© publique, le gĂ©nĂ©ral Henri Wanzet Linguissara, a rassurĂ© ce mercredi Ă Bangui la population de Paoua, une ville du nord-ouest de Centrafrique en proie aux affrontements entre groupes armĂ©s, que le gouvernement et ses partenaires ont pris les dispositions nĂ©cessaires pour leur assurer la sĂ©curitĂ© et distribuer des vivres aux dĂ©placĂ©s dont le nombre a atteint dĂ©jĂ 50.000 personnes.Selon le ministre de la SĂ©curitĂ© publique, le gouvernement a fait entendre raison aux groupes armĂ©s qui se battent pour le contrĂ´le de la ville de Paoua oĂą des milliers d’habitants des villages qui l’entourent, se retrouvent pour se mettre Ă l’abri des exactions des groupes armĂ©s.

Le ministre a expliquĂ© que le gouvernement a obtenu des belligĂ©rants qui sont les ex-sĂ©lekas du gĂ©nĂ©ral Bahar et le mouvement RĂ©volution et Justice (RJ) de cesser les hostilitĂ©s afin de permettre aux humanitaires d’apporter de l’aide alimentaire aux populations sinistrĂ©es.

Les casques bleus camerounais qui sont dans la ville ont imposĂ© il y a peu de temps un couvre-feu de 20h Ă 6h Ă Paoua oĂą les dĂ©placĂ©s sont entassĂ©s Ă l’entrĂ©e de la base de la mission onusienne.

Depuis plus d’une semaine, les ex-sĂ©lĂ©kas regroupĂ©s au sein du Mouvement national pour la libĂ©ration de la Centrafrique (MNLC) crĂ©Ă© en octobre par le « gĂ©nĂ©ral » autoproclamĂ© Ahamat Bahar, est aux prises avec le groupe armĂ© RĂ©volution et Justice (RJ) pour le contrĂ´le de certains villages proches de la ville de Paoua qu’ils occupent d’ailleurs.

Face à la puissance de feu des ex-sélékas qui ont reçu des renforts de certaines de leurs bases, les éléments du RJ ont pris la tangente, a-t-on appris.

Selon des sources concordantes, ces combats ont fait plusieurs morts dont on n’arrive pas Ă dĂ©terminer le nombre Ă cause des violences qui se poursuivent et de dizaines de maisons incendiĂ©es.

Certains habitants de ces villages attaqués se sont réfugiés aussi dans les villes tchadiennes voisines.

L’annonce du ministre de la sĂ©curitĂ© publique fait suite Ă la mission gouvernementale qui a eu lieu vendredi dernier dans la ville de Paoua pour appeler au calme les belligĂ©rants.