Centrafrique : L’hommage à Anatole Koué alias Tola, ancien footballeur international à la Une

L’hommage Ă Anatole KouĂ© alias Tola ancien footballeur international, l’agression d’un prĂȘtre Ă l’Est de Centrafrique et le coup d’Etat avortĂ© en GuinĂ©e Equatoriale dominent la Une des quotidiens centrafricains de ce mardi. ‘’Le PrĂ©sident Faustin Archange TouadĂ©ra assiste aux obsĂšques de l’ancien international de football Anatole N’Kouet », titre l’Agence Centrafrique Presse(ACAP).

Selon cette agence gouvernementale ‘’le PrĂ©sident de la RĂ©publique, le Professeur Faustin Archange TouadĂ©ra, a Ă©levĂ© lundi 8 janvier 2018 Ă Bangui, Ă titre posthume au grade de Commandeur dans l’ordre national du mĂ©rite centrafricain, le dĂ©funt Anatole N’Kouet « Alias Tola », lors des obsĂšques organisĂ©es au complexe sportif BarthĂ©lemy Boganda, en prĂ©sence des plus hautes autoritĂ©s du pays et du public sportif ».

‘’Anatole N’Kouet alias Tola coordonnateur de l’ONG nationale +Les FrĂšres Centrafricains+, est un ancien international de football centrafricain dĂ©cĂ©dĂ© le 31 dĂ©cembre 2017, Ă l’Ăąge de 56 ans Ă l’HĂŽpital Communautaire de Bangui des suites de maladie » Ă©crit l’ACAP.

L’ACAP relĂšve qu’aprĂšs ses Ă©tudes primaires, secondaires et supĂ©rieures, Anatole N’Kouet a optĂ© pour la carriĂšre footballistique. Il Ă©volua au sein des clubs « Les Anges de Fatima » en premiĂšre division de la ligue de football de Bangui, oĂč il gagna des titres, notamment champion et vainqueur de coupe. il fut sociĂ©taire de Tonnerre de YaoundĂ© au Cameroun mais aussi de Paris St Germain en France. Il fut Ă©galement international de football et directeur technique national de football.

Anatole N’Kouet a Ă©tĂ© Ă©lu dĂ©putĂ© Ă l’AssemblĂ©e Nationale (2011 – 2013) oĂč il occupa le poste du 2Ăšme vice-prĂ©sident du bureau. En 2015 il crĂ©a une ONG nationale +Les FrĂšres Centrafricains+, dont il est le Coordonnateur, et qui a pour mission d’Ɠuvrer pour la paix et le vivre-ensemble en RĂ©publique Centrafricaine note l’agence.

L’Hirondelle qui s’est intĂ©ressĂ© aux obsĂšques de Tola titre ‘’Faustin. Archange TouadĂ©ra rend hommage au regrettĂ© Anatole KouĂ© alias Tola »

Et pour un autre quotidien privĂ© Centrafric Matin ‘’le monde sportif rend hommage Ă Anatole Kouet ».

Sur l’agression d’un prĂȘtre Ă l’est de Centrafrique, le journal l’Aigle titre ‘’l’abbĂ© Bissialo victime d’une agression ». Selon ce journal il a Ă©tĂ© agressĂ© au couteau jeudi soir Ă Bangassou, ville de l’est de la Centrafrique. Bangassou, ville de l’est de la Centrafrique, est sous tension depuis mai 2017 Ă cause de sa prise par des combattants anti-Balaka (anti-machettes) Ă©crit le journal.

Le pĂšre Alain Blaise Bissialo est le prĂ©sident du comitĂ© de paix, organe rassemblant chrĂ©tiens et musulmans mais il est connu dans la zone pour avoir Ă©tĂ© mĂ©diateur entre diffĂ©rents groupes armĂ©s ces derniers mois. Il a Ă©tĂ© agressĂ© et poignardĂ© jeudi par des hommes non identifiĂ©s, ses agresseurs ont dĂ©robĂ© de l’argent dans un coffre-fort et l’ordinateur du prĂȘtre.

Le DĂ©mocrate et l’Expansion ont signalĂ© que  « selon des informations dignes de foi parvenues Ă leur rĂ©daction respective, les agresseurs (de l’abbĂ©) avec la complicitĂ© avĂ©rĂ©e du contingent marocain de la MINUSCA seraient dĂ©jĂ connus et identifies sans pour autant ĂȘtre inquiĂ©tĂ©s et arrĂȘtĂ©s »

Le Confident un quotidien privĂ© titre ‘’L’abbĂ© Alain Bissialo poignardĂ©, ses agresseurs repĂ©rĂ©s et la responsabilitĂ© de la MINUSCA engagĂ©e » tandis que Le DĂ©mocrate, un autre quotidien privĂ©, indique que ‘’Le gouvernement doit exiger de la MINUSCA l’arrestation et la remise Ă la justice des prĂ©sumĂ©s bourreaux de l’abbĂ© Bissialo sans dĂ©lai ».

Concernant le coup d’Etat manquĂ© en GuinĂ©e Equatoriale L’Agora un  journal privĂ© titre ‘’Tentative de coup d’Ă©tat en GuinĂ©e, des centrafricains impliquĂ©s ».

Cependant le RJDH va plus loin et annonce que ‘’la GuinĂ©e Ă©quatoriale confirme l’identitĂ© des assaillants tchadiens dans le putsch manqué ».

Selon le RJDH Mahamat Kodo Bani du Tchad, un ancien cadre de la Séléka, coalition qui a renversé le régime de François Bozizé en mars 2013 est cité dans le putsch manqué en Guinée Equatoriale.

Une Information relayĂ©e aprĂšs que le Tchad a niĂ© l‘implication de son pays dans la dĂ©stabilisation d’un Etat de la sous-rĂ©gion.

Ce journal décrit Mahamat Kodo Bani comme un personnage embarrassant, un mercenaire connu pour avoir vendu ses services à beaucoup de groupes armés écumant le Darfour au Soudan, au Tchad et la Centrafrique.

Le Pays pour sa part titre, ‘’Les rebelles centrafricains impliquĂ©s dans le putsch manquĂ© en GuinĂ©e Equatoriale ».

Selon ce journal, Dada, un petit frĂšre du gĂ©nĂ©ral Daz et ses Ă©lĂ©ments ( sĂ©lĂ©ka et anti-balaka), tous arrĂȘtĂ©s par les forces camerounaises

Le Petit Observateurs Centrafricain, un autre quotidien, s’interroge : ‘’Messieurs du gouvernement : que dites-vous de la chasse aux centrafricains en guinĂ©e Equatoriale, au Gabon et au Cameroun aprĂšs le coup dĂ©jouĂ© contre Obiang ? »