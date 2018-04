Centrafrique: TouadÃ©ra condamne les violences, tensions en provinces

Des « bandits ont pris la population en otage » dans le quartier musulman du PK5 de Bangui, a dĂ©clarĂ© mercredi le prĂ©sident centrafricain Faustin-Archange TouadĂ©ra, alors que les tensions se sont accrues dans les provinces contrĂ´lĂ©es par les groupes armĂ©s issus de l’ex-rĂ©bellion musulmane de la SĂ©lĂ©ka.

Mardi, des affrontements entre une patrouille composée de Casques bleus et de soldats centrafricains, et des milices du quartier du PK5, ont fait au moins 19 morts, dont un Casque bleu, et une centaine de blessés.

C’est la première fois qu’une telle flambĂ©e de violences s’empare de la capitale centrafricaine depuis l’Ă©lection de Faustin-Archange TouadĂ©ra, en 2016.

Elle intervient alors que la mission de l’ONU (Minusca) et les forces de sĂ©curitĂ© centrafricaines mènent depuis dimanche une opĂ©ration militaire contre les milices armĂ©es du quartier PK5.

« Cette opĂ©ration n’avait que pour seul objectif d’apprĂ©hender les responsables (des milices armĂ©es). Ce n’est pas contre une communautĂ© ou contre la population » du quartier, a assurĂ© M. TouadĂ©ra.

La majoritĂ© des musulmans de Bangui vivent enclavĂ©s dans le quartier PK5 depuis que le prĂ©sident Michel Djotodia – qui, Ă la tĂŞte de la coalition musulmane de la SĂ©lĂ©ka, avait renversĂ© le prĂ©sident François BozizĂ© par la force en 2013 – a Ă©tĂ© chassĂ© du pouvoir en 2014 par une intervention militaire internationale.

– « Pas une question de religion » –

Depuis l’Ă©lection de TouadĂ©ra en 2016, soutenue par l’ONU et la France, les groupes armĂ©s issus de l’ex-SĂ©lĂ©ka ne cessent d’accuser le pouvoir de connivence avec les milices antibalaka, groupes d' »autodĂ©fense » se prĂ©sentant comme chrĂ©tiens.

L’opĂ©ration militaire au PK5 « n’est pas une question de religion. C’est une question de maintien d’ordre et de sĂ©curitĂ©. D’aucuns ont voulu crĂ©er l’amalgame en voulant transformer ceci en une situation confessionnelle. C’est faux », a martelĂ© M. TouadĂ©ra.

Mercredi matin, des centaines d’habitants du PK5 ont marchĂ© jusqu’au QG de la Minusca, en centre-ville, pour y dĂ©poser les cadavres de 17 hommes.

« Le prĂ©sident TouadĂ©ra, quand il Ă©tait en campagne nous a promis de ne pas toucher un seul cheveu d’un sujet musulman si nous votions pour lui, ce que nous avons fait. VoilĂ le rĂ©sultat », a dĂ©plorĂ© Ryad, un des manifestants.

Après que le groupe armĂ© du chef « Force » ait distribuĂ© en dĂ©but de semaine des tracts se prĂ©valant du soutien de la France, l’ambassade de France Ă Bangui a dĂ©menti « formellement tout soutien » au chef de milice du PK5.

Depuis plusieurs mois, ce quartier, poumon économique de Bangui, est le théâtre de violences meurtrières. La population commerçante du PK5 avait arrêté début 2018 de payer les milices armées pour protester contre leurs violences, qui se sont poursuivies.

Ces commerçants n’ont cessĂ© de demander Ă la Minusca et au gouvernement d’intervenir pour dĂ©loger ces milices.

– Barricades –

La Centrafrique est embourbĂ©e dans un conflit meurtrier depuis 2013. Les groupes armĂ©s contrĂ´lent une majeure partie du territoire, oĂą ils combattent pour le contrĂ´le des ressources naturelles et de l’influence.

L’Etat centrafricain n’a lui d’autoritĂ© que sur une maigre partie du territoire. La capitale Bangui avait Ă©tĂ© jusque lĂ relativement Ă©pargnĂ©e des combats entre l’ONU et les groupes armĂ©s.

« Aux populations de Bangui, nous lançons un appel au calme », ont conjointement dĂ©clarĂ© mercredi le chef du dĂ©partement des opĂ©rations de maintien de la paix de l’ONU, Jean-Pierre Lacroix, et le commissaire pour la Paix et la SĂ©curitĂ© de l’Union africaine (UA), SmaĂŻl Chergui.

Les deux reprĂ©sentants de l’ONU et de l’UA sont arrivĂ©s mardi Ă Bangui pour une visite conjointe.

L’UA promeut une feuille de route pour la paix en Centrafrique, dans le cadre de laquelle un panel de facilitateurs a rencontrĂ© ces dernières semaines une quinzaine de groupes armĂ©s.

Depuis dimanche, plusieurs de ces mouvements issus de l’ex-SĂ©lĂ©ka ont rĂ©agi Ă l’opĂ©ration militaire menĂ©e au PK5.

« Cette situation risque de compromettre le processus de paix » de l’Union africaine, a dĂ©clarĂ© dans un communiquĂ© le groupe armĂ© Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique (FPRC).

A Bria (est), Ndele (nord-est) et Kaga-Bandoro (nord-est), les groupes armĂ©s FPRC et Mouvement pour la Paix en Centrafrique (MPC), tous deux issus de l’ex-SĂ©lĂ©ka, ont dĂ©crĂ©tĂ© des journĂ©es « villes-mortes » de deuil après les violences du PK5.

Selon un cadre du FPRC, « Ă Bria et Ndele nos Ă©lĂ©ments sont en alerte maximale ». Des barricades ont Ă©tĂ© Ă©rigĂ©es sur certains axes de Ndele, Bria et Kaga Bandoro, selon une source onusienne.

Les vols de la Minusca et humanitaires vers Bria, Bambari, Birao et Ndele ont Ă©tĂ© annulĂ©s mercredi, « pour cause d’insĂ©curitĂ© », a indiquĂ© Ă l’AFP une source aĂ©roportuaire Ă Bangui.