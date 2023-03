Central Africa Digital Fair, Huawei apporte son expertise

Le salon du numérique de l’Afrique centrale s’est déroulé du 22 au 24 février 2023 au palais de congrès de Yaoundé. Huawei a fait partie de l’expédition.

« La contribution de l’économie numérique à l’émergence du Cameroun et de la sous-région Afrique Centrale » c’est le thème principal du Central Africa Digital Fair (Cadif) qui s’est tennu du 22 au 24 février 2023. Rencontrée lors du Central Africa Digital, la Directrice des relations publiques et Channel de HUAWEI pour la zone CEMAC, Edmonde DJIOKENG Teboh nous parle de l’action de Huawei dans le développement de l’économie numérique.

Quelle est la plus-value de ce géant des télécommunications dans ce salon Central Africa Digital Fair ?

Vous pouvez remarquer que depuis 4 ans dans ses discours, le Président de la République du Cameroun, Son Excellence M. Paul BIYA mentionne les besoins de l’économie numérique au Cameroun et aussi la pandémie de Covid-19 a souligné l’importance de la transformation numérique dans les prochaines années au Cameroun et dans la sous -région Afrique centrale. Aujourd’hui, non seulement les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) constituent un véritable catalyseur de croissance économique mais ils sont aussi un outil essentiel pour améliorer les conditions de vie des populations. En tant que partenaire stratégique du Gouvernement camerounais dans le domaine des TICs depuis 2018, Huawei apporte une contribution significative au développement de l’économie numérique au Cameroun en accompagnant la plupart des opérateurs et aussi des entreprises à la digitalisation. C’est pour cela qu’il n’y a pas de raison qu’on parle d’un salon d’économie numérique au Cameroun et qu’un partenaire comme Huawei soit absent lors de ces échanges. Aussi chez Huawei, nous pensons qu’en dehors de cet accompagnement en infrastructures, le transfert de compétences à la jeunesse, beaucoup de sensibilisation, de motivations à la jeunesse à s’intéresser aux TICs, il faut aussi d’autres actions comme l’organisation du Central Africa Digital Fair dont nous saluons l’initiative pour donner la possibilité au Cameroun de développer facilement son économie numérique qui est une option très précieuse aux économies en développement dans une économie mondiale de plus en plus compétitive.

Après 18 ans au Cameroun, comment évaluez-vous la transformation numérique grâce à l’accompagnement de Huawei en termes de réseau numérique ?

Le réseau numérique a beaucoup évolué, il y a 18 ans le Cameroun est passé de la 2G, à la 3G ensuite à la 4G et bientôt la 5G. Le Covid-19 nous a prouvé aussi, le rôle majeur que la transformation numérique est emmenée à jouer en Afrique dans les prochaines années et nous ne pouvons pas rester en arrière. Le développement de l’économie numérique interpelle tout le monde. C’est une transformation qui est nécessaire et importante si l’Afrique en général et le Cameroun en particulier veulent rejoindre la mondialisation. Cette digitalisation doit toucher tous les secteurs et toutes les entreprises du Cameroun. En effet, qu’il s’agisse de la santé, de l’agriculture, du commerce, de la gestion des banques, tous les domaines du quotidien en sont concernés. En 18 ans nous avons accompagné le Cameroun dans une transformation importante et nous espérons continuer cet accompagnement jusqu’au sommet. C’est un signe pour dire que Huawei est au Cameroun pour accompagner à long terme et « In Cameroon, For Cameroon » n’est pas seulement un slogan mais une mission et une action concrète que Huawei s’est fixée au Cameroun.

De manière concrète madame comment Huawei se déploie pour travailler avec les Start-ups locales ?

Pour parler de Start-ups au Cameroun, il faut dire que Huawei accompagne aussi ces jeunes entrepreneurs passionnés des TICs à travers ses multiples programmes en fonction de l’évaluation de la pertinence, de l’impact de leurs projets dans la société. Nous pouvons citer en exemple les programmes « Tech for Good » ou encore « Women in Tech ». Aussi au-delà de ces start-ups, Huawei sous le parrainage du Ministère de l’Enseignement Supérieur et en partenariat avec certaines universités et grandes écoles du Cameroun accorde des formations à la certification Huawei pour accompagner ces jeunes dès la base afin qu’ils soient dotés des compétences nécessaires pour la création de leurs start-ups. Nous pensons que la formation est très importante, alors il faut partager nos expériences avec ceux qui font déjà les filières TICs afin qu’ils puissent développer le talent à la base pour créer plus de start-ups que nous accompagnons. Chaque année, il faut aussi le préciser nous donnons des bourses aux étudiants qui leur permettre d’aller partager l’expérience de Huawei en Chine à travers les autres programmes comme Huawei ICT Academy, seeds for the future, Huawei ICT compétition, auxquels nous avons déjà joint les autres opérateurs qui accompagnent aussi ces jeunes. Et nous espérons pouvoir construire un écosystème avec cet élan de formation des jeunes et surtout motiver la jeunesse à s’intéresser davantage aux métiers des TICs, car ils vont assurer la relève de ce secteur d’activité.