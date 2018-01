Ces moutons roumains qui rendent chèvres les militaires américains

C’est l’un des sites militaires amĂ©ricains les plus stratĂ©giques en Europe et il est tombĂ© sur un ennemi inattendu: des moutons. Le commandement de la base de Deveselu, dans le sud de la Roumanie, a engagĂ© un improbable bras de fer avec l’Ă©leveur du troupeau qui perturbe ses installations.

Les quelque 250 brebis de Dumitru Bleja « ont broutĂ© sans ĂŞtre inquiĂ©tĂ©es » pendant des annĂ©es, avant que l’arrivĂ©e des AmĂ©ricains, fin 2013, ne mette fin Ă cette vie paisible, raconte Ă l’AFP Alexandru Damian, maire de la petite commune de Stoenesti, limitrophe de Deveselu, dans la vaste plaine danubienne.

Car « les moutons ne sont pas comme les hommes. Ils ne respectent pas les règles, entrent dans la zone d’action des senseurs de sĂ©curitĂ©, touchent la clĂ´ture et dĂ©clenchent les systèmes d’alerte », explique-t-il.

Inconcevable pour l’armĂ©e amĂ©ricaine qui a choisi ce site pour installer un système de dĂ©fense antimissile intĂ©grĂ© dans le bouclier de l’Otan en Europe, conçu pour intercepter des missiles intercontinentaux.

– Menace pour la sĂ©curitĂ© ? –

Du coup, le haut reprĂ©sentant des Etats-Unis Ă Deveselu a informĂ© en 2014 le ministère roumain de la DĂ©fense que l’abri Ă moutons situĂ© Ă une dizaine de mètres de la clĂ´ture « mine les exigences minimales de sĂ©curitĂ© et est incompatible » avec le fonctionnement des installations.

La saga judiciaire opposant le ministère roumain Ă l’Ă©leveur dure depuis plus de trois ans et mercredi, c’est la plus haute instance du pays, la Haute Cour de Cassation et de Justice, qui est appelĂ©e Ă se prononcer sur l’un des volets de l’affaire.

Selon le maire, M. Bleja avait achetĂ© en 2007 près d’un hectare de terrain contigu Ă la base de Deveselu et construit un abri pour ses moutons un an plus tard, bien avant le dĂ©but des travaux sur le bouclier. Mais, admet-il, l’Ă©leveur n’avait pas obtenu – ni demandĂ© – de permis de construire comme l’exige la lĂ©gislation.

Aux plaintes des autoritĂ©s roumaines ont rĂ©pondu celles du berger de 63 ans: il exige des dĂ©dommagements d’un montant de 18.000 euros en cas de dĂ©molition du bercail de 132 m2.

Pour M. Damian, la situation est « gênante ». « Nous avons signé un traité avec les Américains et nous devons le respecter », dit le maire.

Sans commenter ce dossier, les Etats-Unis se félicitent du « partenariat fort et continu avec les alliés roumains, qui permet de poursuivre les opérations » sur la base de Deveselu, selon un porte-parole du commandement du système naval américain en Europe, Afrique et Asie du Sud-Ouest, Tim Pietrack.

Le site de Deveselu, qui fait partie du bouclier de l’Otan, a Ă©tĂ© inaugurĂ© en mai 2016, suscitant la colère de la Russie qui le considère comme une menace pour sa sĂ©curitĂ©. Sa construction a coĂ»tĂ© environ 800 millions de dollars.

– DĂ©dommagements ‘exagĂ©rĂ©s’ –

A Stoenesti, les habitants sont rĂ©ticents Ă s’exprimer « pour ne pas avoir d’ennuis » avec M. Bleja, mais nombre d’entre eux estiment que ce dernier est en faute dans cette histoire.

« MĂŞme lorsqu’il s’agit de la construction d’une simple autoroute, les gens doivent accepter les conditions des autoritĂ©s » chargĂ©es des expropriations, dit la patronne d’un bar.

« On ne peut pas s’obstiner Ă faire les choses uniquement Ă notre tĂŞte. Le propriĂ©taire doit arriver Ă un accord avec l’unitĂ© militaire et avec la mairie », estime une retraitĂ©e, Nicoleta Nacu, 69 ans. « En plus, les dĂ©dommagements qu’il demande sont exagĂ©rĂ©s, car après tout l’abri n’est pas si grand que ça. »

Un conseiller local accuse lui M. Bleja d’avoir achetĂ© le terrain et construit l’abri « justement pour obtenir des dĂ©dommagements importants de la part des AmĂ©ricains ».

« Exclu », rĂ©plique l’avocat de l’intĂ©ressĂ©, Serban Dinu. « Nul ne savait en 2007 que Deveselu serait choisi pour abriter le bouclier », indique-t-il Ă l’AFP.

En attendant le verdict, M. Bleja, qui refuse toute demande d’interview, s’est retirĂ© avec ses moutons Ă Caracal, sa ville natale situĂ©e Ă une quinzaine de kilomètres de Stoenesti.