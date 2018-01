Â«C’est une accusation grave que je ne saurai laisser prospÃ©rerÂ», affirme Malick TohÃ© Ã  propos des motifs de sa rÃ©vocation par la FIF

RĂ©voquĂ© vendredi dernier de son poste de vice-prĂ©sident de la fĂ©dĂ©ration ivoirienne de football ( FIF) pour n’avoir pas « daignĂ© se faire entendre» par l’institution qui l’accusait de participer Ă une « entreprise de dĂ©stabilisation», Malick TohĂ© a soutenu mercredi que « c’est une affirmation grave que je ne saurai laisser prospĂ©rer ».« Affirmer que je n’ai pas daignĂ© me prĂ©senter pour me faire entendre,  ce qui est loin de la rĂ©alitĂ© et dĂ©duire que ce dĂ©faut est considĂ©rer comme un aveu de culpabilitĂ©, est une affirmation grave que je ne saurai laisser prospĂ©rer», a dĂ©clarĂ© M. TohĂ© au cours d’un point de presse qu’il a animĂ© dans un grand hĂ´tel Ă l’Est d’Abidjan en prĂ©sence de son avocat Me Souleymane Diallo et de plusieurs ex-footballeurs internationaux ivoiriens dont GouamenĂ© Alain et Cyrille Domoraud.

 Relatant sa version des faits qui ont conduit Ă sa rĂ©vocation par  la FIF, M. TohĂ© a expliquĂ© avoir effectivement Ă©tĂ© conviĂ© Ă une rĂ©union la première fois par l’institution le 08 janvier dernier pour « examiner la demande d’une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire et statuer sur mon implication prĂ©sumĂ©e dans cette requĂŞte ».

Le 10 janvier dernier,  poursuit-il, une autre convocation lui a été adressée par  la FIF par courrier électronique pour prendre part à une réunion du comité exécutif le 12 janvier avec pour unique ordre du jour sa révocation provisoire.

« J’Ă©tais accusĂ© ni plus ni moins de participer Ă une entreprise de dĂ©stabilisation de la FIF, pour en ĂŞtre l’une des chevilles ouvrières. La FIF tirait sa conviction selon les termes de la convocation de tĂ©moignages concordants de certains prĂ©sidents de clubs», annonce-t-il,  par ailleurs ajoutant  que « le lendemain 11 janvier la FIF m’a fait parvenir cette convocation par exploit d’huissier. Cette convocation a Ă©tĂ© dĂ©laissĂ©e Ă mon domicile».

En dĂ©pit du fait que cette mission de l’huissier de justice,  n’a pas Ă©tĂ© accomplie conformĂ©ment aux articles 247 et 250 du code de procĂ©dure civil, dĂ©plore le confĂ©rencier, il affirme avoir« quand mĂŞme» sollicitĂ© par exploit d’huissier dĂ©posĂ© Ă la FIF, le report de cette rĂ©union du 12 janvier dernier Ă laquelle il avait Ă©tĂ© conviĂ©.

 Il soutient Ă©galement  avoir demandĂ© qu’on lui mette Ă dispositions des copies des tĂ©moignages concordants l’accusant pour pouvoir « assurer ma dĂ©fense car ayant clairement indiquĂ© que j’entendais faire valoir mon droit statutaire d’ĂŞtre entendu».

 « La FIF a malheureusement choisi d’ignorer ma requĂŞte en totale violation de l’article 47 de nos statuts sur lequel elle fonde pourtant une rĂ©vocation provisoire », s’est offusquĂ© M. TohĂ© affirmant qu’il a toujours Ă©tĂ© respectueux des procĂ©dures.

« En revanche, ce que je n’accepte pas c’est la dĂ©sinformation et la manipulation. Je me rĂ©serve le droit de prendre les dispositions idoines pour rĂ©tablir la vĂ©racitĂ© des faits me concernant », a conclu M. TohĂ© brandissant les copies des diffĂ©rentes convocations de la FIF qui lui ont Ă©tĂ© transmises et l’exploit d’huissier qu’il dit avoir transmis au comitĂ© exĂ©cutif pour obtenir le report de la rĂ©union du 12 janvier.Â

Depuis fin dĂ©cembre dernier, des membres actifs de la FIF dĂ©noncent la gestion de l’institution par le prĂ©sident Sidy en Diallo rĂ©clamant la convocation d’une AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire avec pour ordre du jour la rĂ©vocation de celui-ci.

Ces clubs et groupements d’intĂ©rĂŞts de la FIF, 42 au dĂ©part, ont transmis par exploit d’huissier fin dĂ©cembre  au comitĂ© exĂ©cutif de ladite institution, une pĂ©tition exigeant la convocation d’une AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire.

Le ComitĂ© exĂ©cutif de la FIF a jugĂ© « irrĂ©gulière » et « irrecevable » cette demande collective de convocation d’une AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire se fondant sur le refus des requĂ©rants de lui fournir les originaux de leurs demandes individuelles et le dĂ©sistement de plusieurs clubs du groupe des frondeurs.  Ce qui a pour consĂ©quence, estime l’institution, de « faire voler en Ă©clat le quorum prescrit par les statuts de l’organisation».

Les frondeurs rĂ©unis au sein du groupe des 42, n’entendent  cependant pas baisser les bras malgrĂ© le rejet de leur requĂŞte de convocation d’une AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire. Avant la rĂ©vocation provisoire de son ex-vice-prĂ©sident Malick TohĂ©, la FIF avait limogĂ© son juriste  Pierre Gondo, soupçonnĂ© lui-aussi par l’institution comme M. TohĂ©, d’ĂŞtre de mèche avec les frondeurs.