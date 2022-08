Challenge : les start-up camerounaises invitées au concours Med’innovant Africa 2022

L’Etablissement Public d’Aménagement Euroméditerranée à Marseille (France) lance l’édition 2022 du concours Med’innovant Africa 2022.

Entre le 1er juillet et le 31 août 2022, les startups et PME africaines qui le souhaitent pourront postuler en ligne sur le site de l’établissement. Le concours est ouvert à toutes les structures qui pensent et repensent les territoires de demain autour d’un impératif : la durabilité.

Ce concept a pour objectif de repérer, promouvoir et accélérer des porteurs de projet (startups, petites et moyennes entreprises) qui mènent à bien des initiatives innovantes (solutions et services) en phase avec les nouveaux impératifs de développement et de durabilité des territoires méditerranéens et africains.

L’édition précédente du concours avait reçu plus de 180 candidatures venant de 27 pays du continent africain parmi lesquels le Cameroun.

C’est la start-up GreenNKool (Madagascar) qui avait décroché le prix du jury. Agropad, la start-up camerounaise mise au point par l’ingénieur camerounais Erik Gyslain Tiam avait reçu le Prix coup de cœur.

En novembre 2022 à Marseille, Euroméditerranée désignera deux lauréats : « Le prix du jury » et « Le prix coup de cœur ». Tous deux bénéficieront d’un boost financier pouvant aller jusqu’à 7 000 euros et d’un accompagnement personnalisé de l’écosystème entrepreneurial régional, afin de les aider à trouver des investisseurs et partenaires industriels en Europe et en Afrique. Ils pourront également expérimenter leurs solutions sur le territoire de l’EcoCité.