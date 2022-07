Championnat d’Afrique de Sambo : le Cameroun grand vainqueur

Avec huit médailles en or, le Cameroun a remporté hier la 16ème édition du championnat d’Afrique de Sambo.

Les combats ont eu lieu entre le 16 et le 17 juillet au Palais Polyvalent des sports de Yaoundé. En finale de -98 kg de sambo combat le 16 juillet dernier au palais des sports de Yaoundé, le champion du monde camerounais Nji Moluh Seidou avait en face l’égyptien Abdalfatah Khaled. Le camerounais s’est imposé sur tous les plans au terme de cinq minutes de combat en récoltant un score de (8-0).

Médaillé en or, le lion indomptable du Cameroun dit merci à l’Eternel. « Vous imaginez la pression parce que c’était au pays. Il fallait également par rapport au discours du Chef de l’Etat qui est de faire rayonner le drapeau du Cameroun au plus haut. Il fallait représenter normalement et par la grâce de Dieu ça c’est bien passé. »

Pour le champion d’Afrique, « Chaque compétition se suit et ne se rassemble pas. Mon adversaire égyptien me connaissait bien en tant que champion du monde, il s’est bien préparé. Donc je suis resté prudent et j’ai écouté les consignes du staff technique et ça c’est bien passé. ».

Avec une possibilité de donner un uppercut à son adversaire déjà affaibli et le mettre totalement, le sambiste s’est maîtrisé pour risque d’être disqualifié de nouveau. « J’ai été disqualifié au dernier championnat du monde qui a eu lieu en Ouzbékistan, du coup j’ai essayé de rester prudent en respectant le respect des règles et de gagner techniquement. »

De mémoire, Nji Moluh Seidou est le tout premier africain a remporté le titre de champion du monde en sambo. Pour l’heure, le natif de Foumban garde son titre pour la quatrième fois sur le plan continental. Le Cameroun est suivi au classement général par le champion sortant le Maroc, deuxième avec six médailles et or. L’Egypte complète le podium avec trois médailles. Pour cette 16e édition du championnat d’Afrique de sambo, 16 pays ont participé au tournoi avec 70 sambistes.