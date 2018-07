Championnat d’élite Cameroun : la révolte des mal classés

La 29-ème journée du championnat national d’élite dont les matche se sont disputés dimanche et lundi, a été marquée par la révolte des mal classés dont certains sortent peu à peu de la zone de relégation.En dehors de la lanterne rouge, Yafoot FC de Yaoundé, tous les clubs au bas du classement ont gagné leur match.

C’est le cas notamment de la Colombe du Dja et Lobo victorieuse 4 buts à 2 de AS Fortuna de Yaoundé, de Dragon de Yaoundé qui a battu Feutcheu de Bandjoun 3 buts à 2, des Astres de Douala qui ont dominé Yafoot 1 but à 0 ou encore de l’Aigle de la Ménoua qui a eu raison de New star de Douala 1 but à 0.

Avec 12 points d’écart sur son dauphin, le leader Coton sport de Garoua est plus que jamais candidat au titre de champion du Cameroun.

Les résultats de la 29e journée élite one football

AS Fortuna de Yaoundé – Colombe de Dja et Lobo 2 – 4 : Dragon de Yaoundé – Feutcheu de Bandjoun 3 – 2 ; Astres de Douala – Yafoot de Yaoundé 1 – 0 ; Union de Douala – UMS de Loum 0 – 0 ; Unisport – Bamboutos de Mbouda 0 – 1 ; Stade renard de Melong – Coton sport de Garoua 1 – 1 ; Yong sport – Eding FC de la Lekie 0 – 1 ; Aigle – New stars de Douala 1 – 0 ; Fovu de Baham – Apejes de Mfou 0 – 0

Classement non officiel à l’issue de la 29e journée

1er Coton sport 59 points, 2e UMS 47 pts, 3e- Bamboutos 45 pts, 4e-Fovu 44 pts, 5e Yosa 42 pts, 6e- New star 41 pts, 7e- Feutcheu FC 39 pts, 8e- Union 39 pts, 9e- Apejes 39 pts, 10e- Eding FC 39 pts, 11e- Dragon 38 pts, 12e- Unisport 37 pts, 13e- Stade 37 pts , 14e- AS Fortuna 34 pts, 15e- Astres FC 34 pts, 16e- Colombe 32 pts, 17e- Aigle 30 pts,18e- Yafoot 23