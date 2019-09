Championnats européens : Bahoken et Tameze, buteurs

L’attaquant d’Angers a ouvert son compteur but. Le milieu de Nice a marqué son premier but en Ligue 1. Joel Matip a brillé avec Liverpool, pendant que les autres footballeurs camerounais d’Europe ont connu des prestations contrastées.

Trois Camerounais ont pris part à la rencontre Montpellier-Nice, comptant pour la cinquième journée de Ligue 1. Il s’agit d’Ambroise Oyongo Bitolo à Montpellier, Andrien Tameze et Ignatius Ganago à Nice. Au cours de ce match, l’expérience et la solidarité des Montpelliérains ont fait la différence devant la jeunesse niçoise. Score de la partie, 2-1.

Pour les performances des Camerounais, Oyongo Bitolo a eu une bonne entame de match. Très offensif, il a réalisé une excellente action en mystifiant Burner sur son côté. Derrière, il offre à Delort sa première occasion du match. Plus discret après le repos, l’ancien joueur de Coton sport est tout de même à l’origine du but de la victoire inscrit par Florent Mollet. Quant à Adrien Tameze, il a inscrit son premier but en Ligue 1, à la suite d’une superbe frappe légèrement déviée. Il a fait sa rencontre, qui était certainement la meilleure de sa saison. Il est sorti à la 61ème minute, remplacé par son compatriote Ignatius Ganago, qui a eu peu d’occasions pour se mettre évidence.

Face à Strasbourg, Neymar qui fêtait son retour après quatre mois d’absence, a libéré le Parc des Princes d’un exploit dans le temps additionnel ! Il fallait ça pour sauver des Parisiens longtemps amorphes (1-0). Eric-Maxim Choupo Moting, titulaire à l’entame du match, a livré une prestation insipide et ne s’est distingué que sur deux ou trois séquences. Il est sorti à la 63ème minute, remplacé par la recrue Icardi.

Par ailleurs, pas de vainqueur entre Saint-Etienne et Toulouse après un match un peu fou. Saint-Étienne a été mené 2-0 avant de revenir à égalité. Face à des attaquants virevoltants en diable, Leya-Iseka en particulier dans l’axe, Harold Moukoudi, le défenseur camerounais de Saint Etienne a souffert, mais est parvenu conserver calme et concentration jusqu’au bout, malgré des Toulousains qui ont cru à leur étoile jusqu’au bout. Il a été averti après un pied haut levé au niveau du visage de Vainqueur, à la 78ème minute.

En ouverture de cette 5ème journée, Lille s’est imposé à domicile face à Angers, 2-1 De quoi bien reprendre le championnat, et se donner confiance avant de retrouver l’Ajax Amsterdam d’André Onana en Ligue des champions, ce mardi 17 septembre. Au cours de ce match, le Nigérian de Lille Victor Osimhen a marqué son cinquième but, alors que le Camerounais d’Angers Stéphane Bahoken ouvrait son compteur but. A la réception d’un centre, il a repris du droit à bout portant pour tromper le portier Lille, à la 87ème minute.

Ibrahim Amadou, performant avec Norwich City

En Premier League, Liverpool continue à dominer les débats. Victorieux de Newcastle (3-1), les Reds poursuivent leur sans-faute. Avec 5 victoires en autant de journées, Liverpool conforte sa place de leader. Avec Firmino, Joel Matip a fortement contribué à récupérer le ballon sur l’action du second but des Reds. Auparavant, il aurait dû bénéficier d’un penalty après une faute de Lascelles. Un match dans la lignée de son début de saison : très bon.

Toujours ce samedi, Manchester City se déplaçait sur la pelouse de Norwich City afin de ne pas se laisser distancer par Liverpool. Mais la rencontre ne s’est pas passée comme prévu pour les Cityzens. Ils ont perdu 3-2. Ibrahim Amadou, le défenseur camerounais de Norwich City, à l’image de ses coéquipiers, à fait un match solide. Lors du match nul (1-1), entre Brighton & Hove Albion et Burnley, le latéral gauche camerounais de Brighton assisté à cette rencontre depuis le banc des remplaçants.

En Espagne, la Liga était rendue à la quatrième journée. Villareal n’avait toujours pas connu la victoire après trois journées. C’était aussi le cas de Leganés, bon dernier avec trois défaites en autant de rencontres. Le Sous-Marin jaune a remporté la partie à Leganés 3-0. Coté Villareal, Zambo Anguissa était titulaire, pendant que Karl Toko Ekambi est entré en jeu à la 76ème minute, à la place de Carlos Bacca. Dans le même temps, Real Bétis et Getafe se sont séparés sur un score de parité 1-1. A Séville, Wilfried Kaptoum était titulaire. Il a été remplacé pendant la pause par Loren Moron. En face, Allan Nyom, titulaire durant toute la partie, a écopé d’un carton jaune à la 50ème minute.