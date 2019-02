Championnats européens: Carl Toko Ekambi, Stéphane Bahoken et Felix Eboa Eboa, buteurs

L’attaquant d’Angers a participé à la victoire de son club face à Nice, l’avant-centre de Villareal a fait pareil devant le Fc Séville et le défenseur de Guingamp a également marqué face à Lyon, mais son club a perdu.

En Espagne, Villareal sort peu à peu de l’eau. Incapable de gagner en Liga depuis le 25 novembre 2018 et la réception du Betis (2-1), Villarreal a retrouvé le goût de la victoire face au FC Séville à l’Estadio de la Ceramica (3-0), lors de la 24ème journée de Liga. Un succès acquis essentiellement en première période, où les hommes de Javier Calleja ont croqué tout cru des Andalous peu inspirés. Et à 2-0 alors que la mi-temps approchait, Carlos Bacca est entré en scène pour adresser une merveille de passe en talonnade pour Karl Toko-Ekambi. Lequel n’avait plus qu’à pousser l’offrande au fond du but vide. L’avant-centre camerounais, qui a écopé d’un carton jaune dans ce match inscrivait là son quatrième de la saison. Malgré cette victoire, Villareal reste dans la zone rouge du classement en Liga.

En France, Angers a passé la vitesse supérieure au bon moment. Les Angevins se sont offerts un quatrième match consécutif sans défaite en L1, et une troisième victoire d’affilée, en signant un succès convaincant et mérité face à Nice (3-0) samedi au Stade Raymond-Kopa. Un penalty de Stéphane Bahoken (44e s.p.) a permis aux Angevins d’ouvrir la marque. Le Camerounais inscrivait ainsi son huitième but de la saison. A la fin, Angers a confirmé sa bonne période actuelle en s’imposant lors de cette 25ème journée de Ligue 1, (3-0). Les deux Camerounais de Nice Ignatus Ganago et Adrien Tameze étaient bien titulaires à l’entame du match, mais n’ont guère brillé.

En ouverture de cette 25ème escale du championnat d’élite français, Lyon a renoué avec la victoire en battant 2-1 Guingamp, vendredi dernier, avant son 8e de finale aller de la Ligue des champions face au FC Barcelone, ce mardi. Malgré le fait que Guingamp soit toujours la lanterne rouge du championnat, son défenseur central camerounais Felix Eboa Eboa a réalisé une saison correcte. Face à Lyon, il a inscrit son deuxième but de la saison. Suite à un corner rentrant, à la 24ème minute, le défenseur central de Guingamp a dominé Dubois au second poteau, pour catapulter le cuir au fond des filets de Rebocho.