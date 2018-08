Championnats européens : Fai Collins, Nsamé et Ngamaleu, buteurs

Les footballeurs camerounais évoluant dans les grands championnats européens ont connu des fortunes diverses le week-end dernier.

Samedi dernier, lors de la 5e journée de la Pro League, l’élite du football en Belgique, le défenseur international camerounais Fai Collins a contribué à la victoire de son club le Standard de Liège en ouvrant le score face à Saint-Trond, dès la 7ème minute de jeu. C’est le premier but en championnat du latéral droit camerounais. Cette victoire face à Saint-Trond permet au Standard de Liège d’occuper provisoirement la deuxième place au classement avec 11 points.

Toujours en Belgique, le portier de KV Oostende Fabrice Ondoa a prouvé lors de sa deuxième titularisation face à Zulte Waregem qu’il est en grande forme en ce moment. Après un début de match difficile, avec un but encaissé à la 27ème minute, les coéquipiers d’Ondoa vont rapidement rétablir la marque huit minutes plus tard avant de prendre le large avec deux autres buts en seconde période.

En Suisse, Neuchâtel Xamax FCS s’est lourdement incliné (2-5) sur la pelouse du champion en titre, Young Boys de Berne, de Moumi Ngamaleu et Nsamé. Les deux internationaux camerounais ont largement contribué à cette victoire. Moumi Ngamaleu a marqué à la 44èmeminute et son compatriote a inscrit son but sur penalty à la 81ème minute de jeu.

En Liga, Toko Ekambi n’a toujours pas trouvé le chemin des filets en championnat. Dimanche dernier, son club Villarreal rendait visite à Séville. L’international camerounais aurait pu ouvrir le score à la 40ème minute, mais le gardien s’est interposé. A un quart heure de la fin, Toko Ekambi est sorti, remplacé par Costa. A la fin de la partie, les deux équipes se sont séparées sur un nul (0-0).

En Allemagne, les matchs comptant pour la première journée de Bundesliga, se sont disputés le week-end dernier. Mayence, de l’international camerounais, Kundé Malong, recevait Stuttgart. Même si le milieu de terrain n’a pas débuté la rencontre, il est très vite entré en jeu, à la 42ème minute pour remplacer Philippe Gbamin, sorti sur blessure. L’unique but de la partie a été inscrit par l’attaquant de Mayence Anthony Ujah à la 76ème minute. C’est depuis les gradins que le néo- international camerounais, Paul Georges Ntep, a assisté à la victoire de son club Wolfsbourg sur Schalke, 2-1. En déplacement à Berlin, Nuremberg a perdu face au Hertha 1-0. L’ailier de Nuremberg, Edgar Salli, a disputé l’intégralité de la rencontre.

En France, la Ligue 1 était rendue à la 3ème journée. C’est sans l’angevin Stéphane Bahoken, choix du coach, que le Psg a logiquement dominé son adversaire du jour (3-1). Dans le même temps, Nice a été largement dominé à domicile par Dijon, 0-4. Le nouveau venu chez les Lions, Adrien Tameze, à l’image de ses coéquipiers, s’est montré sous un mauvais jour.

Par ailleurs, Lille a étrillé Guingamp (3-0) au terme d’une prestation aboutie et convaincante. Le défenseur central de Guingamp, l’international camerounais Eboa Eboa, souvent pris de vitesse, a souffert lors de cette rencontre. Toujours invaincus, les Lillois prennent la 3e place du championnat tandis que les Bretons, dans le dur, enchaînent un troisième revers de rang.

Encore sélectionnable au Cameroun

Bordeaux a battu Monaco sur le fil dimanche, (2-1). Deux joueurs franco- camerounais, encore sélectionnables au Cameroun, ont contribué à la victoire des Girondins. Il s’agit du latéral gauche Maxime Poumdjé et du milieu récupérateur Aurélien Tchouameni. Lors du match de clôture de cette journée, Marseille, de Njié Clinton, entré en fin de match, a été tenu en échec par Rennes, 2-2. Côté breton, Léa Siliki s’est montré à son avantage au milieu de terrain.

En Angleterre, très peu de camerounais se sont mis en évidence lors de la deuxième journée de Premier League. Dans le match opposant Fulham à Burnley (4-2), Zambo Anguissa n’est entré sur l’aire de jeu qu’à la 78ème minute. Il a remplacé Tom Cairney, côté Fulham. Lors du match Liverpool- Brighton (1-0), deux Camerounais ont disputé la partie. Le latéral gauche de Brighton, Gaétan Bong, a disputé l’intégralité de la rencontre, pendant que Joël Matip, côté Liverpool, est entré seulement en fin de partie.

Enfin, au Portugal, FC Porto a été dominé par le Vitoria Guimaraes (2-3). Dominateur en première mi-temps, le Fc Porto a mené 2-0 avant de se voir rattraper puis dépasser, lors du deuxième acte. Vincent Aboubakar, qui n’a pas trouvé le chemin des buts, a été remplacé à la 68ème minute par Moussa Marega.