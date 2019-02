Championnats européens: les attaquants camerounais muets

Toko Ekambi, Stéphane Bahoken et Clinton Njié en manque de réussite ce week-end avec leurs clubs.

Au lendemain du succès du Barça sur le terrain du FC Séville, l’Atlético Madrid s’est également imposé dimanche lors de la 25e journée. Grâce au premier but d’Alvaro Morata avec l’Atlético et à Saul Niguez en fin de match, Griezmann et ses coéquipiers ont dominé Villarreal (2-0) pour conserver leur deuxième place à sept longueurs du leader barcelonais. Villarreal aurait pu frapper fort très tôt si le vigilant Jan Oblak n’avait pas repoussé le tir en bonne position de Karl Toko Ekambi (10e). L’international Camerounais voit son compteur but bloqué à quatre réalisations en championnat.

Autre Lion moins en réussite ce week-end, Stéphane Bahoken. Et pour cause, lors de la 26ème journée de Ligue 1, Guingamp s’est imposé 1-0 face à Angers de Bahoken sur un but à la 92e minute de la tête. Angers ne peut s’en prendre qu’à lui-même après leur mauvaise deuxième période, trop attentiste et défensive. L’avant-centre des Lions, déjà auteur de huit buts en championnat, s’est montré peu remuant sur le front de l’attaque. Son coach Stéphane Moulin a été contraint de le sortir à un quart de l’heure de la fin. Il a été remplacé poste pour poste par Lopez.

Dans un autre match de cette 26ème journée de Ligue 1, Reims s’est imposé sur la pelouse de la Mosson face à Montpellier sur le score de 4-2 au terme d’un match riche en buts. Oudin a marqué un doublé tandis que Zeneli et Chavarria ont marqué un but. C‘est du banc des remplaçants que la latéral gauche de Montpellier Ambroise Oyongo Bitolo a assisté à cette défaite.

Dans le même temps, Amiens a dominé Nice (1-0), grâce à un but de Guirassy et remonte à la 17ème place de Ligue 1. Nice lui est dixième. Au cours de cette partie, le Franco-camerounais Adrien Tameze était titulaire dans l’entrejeu, sans vraiment rayonner. L’autre camerounais de cette équipe Ignatius Ganago ne figurait même pas sur la feuille match. Titulaire lors des quatre dernières sorties de Nice, sans trouver le chemin des buts, l’ancien pensionnaire de l’Ecole de football des Brasseries du Cameroun n’a pas su tirer profit du départ de Balloteli pour Marseille.

Dimanche, Rennes et Marseille se sont quittés dos à dos sur ce score de 1-1 ! Clinton Njié, remplaçant à l’entame du match, n’a disputé que les cinq dernières minutes. Pas donc de passe de quatre pour l’OM. Alors que les hommes de Rudi Garcia restaient sur trois victoires d’affilée, ils sont allés chercher le match nul sur la pelouse de Stade Rennais. Les Bretons, euphoriques après leur qualification pour les 8es de finale de la Ligue Europa en semaine, avaient idéalement entamé la rencontre en ouvrant le score par l’intermédiaire d’une tête de Benjamin André, avant de se faire rattraper par un but aussi de la tête de Germain, lors du deuxième acte.