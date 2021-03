Championnats européens : les Camerounais Choupo-Moting, Harold Moukoudi, Toko-Ekambi, Serge Tabekou et Jean Onana, buteurs

L’attaquant du Bayern a montré la voie du succès face à Cologne. Malgré son but d’ouverture du score, le défenseur de Saint Etienne a vu son club être défait à Lorient. Quant à l’ailier de Lyon, il a marqué face à Marseille, mais les deux clubs se sont séparés sur un score de parité. Malgré les deux buts de ses camerounais, Mouscron a été tenu en échec.

En Allemagne, la 23ème journée de Bundesliga s’est disputée ce week-end. L’ancien attaquant camerounais Eric Maxim Choupo-Moting a marqué son premier but en championnat et lancé le Bayern Munich vers un succès facile contre Cologne (5-1). Eric Maxim Choupo-Moting a trouvé sa place. Titulaire pour la troisième fois d’affilée en Bundesliga, l’ex-attaquant du Paris Saint-Germain a inscrit, ce samedi, son premier but en Allemagne. Transféré au Bayern Munich l’été dernier le Camerounais a permis aux Bavarois de parfaitement commencer leur match contre Cologne.

En vrai renard des surfaces, Choupo-Moting a su profiter d’un superbe centre de Leon Goretzka pour devancer son vis-à-vis au second poteau et placer une tête imparable. Déjà auteur de deux buts en Coupe d’Allemagne et décisif une fois en Ligue des champions, l’ancien numéro 17 parisien a ouvert son compteur en championnat pour sa 13e apparition. Il est sorti à la 64ème minute, remplacé par Jamal Musiala.

Toujours en Bundesliga, c’est du banc des remplaçants que Pierre Kunde Malong a vu son club de Mayence être dominé sur ses propres installations par Augsbourg. Très souvent remplaçant, l’international camerounais n’a été titularisé que six fois depuis le début de la saison, pour 523 minutes de jeu effectif jusqu’ici.

En France, Karl Toko-Ekambi a inscrit son douzième but en championnat face à Marseille. Dans ce match de la 27ème journée de Ligue 1, l’international camerounais dans son couloir, a eu un joli duel avec Lirola. Sur plusieurs accélérations, l’ailier de l’Olympique Lyonnais a profité du laxisme de l’Espagnol et a ouvert le score d’une belle frappe enroulée. Par la suite, il a parfois manqué de précision dans ses transmissions malgré quelques combinaisons intéressantes. Il a été remplacé à la 65e minute. A la fin, les deux équipes se sont séparées dos à dos, 1-1.

En déplacement à Lorient, Saint-Etienne a ouvert le score ! Sur un corner botté depuis la gauche du terrain par Arnaud Nordin, le centre rentrant du pied droit a atterri au second poteau. Harold Moukoudi a alors devancé Andreaw Gravillon et à envoyer le cuir dans les filets d’une reprise de volée de plat du pied droit. C’est le deuxième but inscrit cette saison en Ligue 1 par le défenseur central camerounais. Il aurait pu être l’homme du match avec un but marqué, des interventions décisives en défenses et quasiment tous ses duels remportés. Mais il s’est fait voler la vedette par un l’attaquant de Lorient, Armand Laurienté, auteur de deux buts. Quant à l’autre camerounais de Saint Etienne Yvan Neyou, il est crédité d’un bon match. Il a su s’imposer au milieu et bloquer les joueurs lorientais.

En Belgique, après quatre défaites consécutives, le Royal Excel Mouscron a arraché le point du match nul en tenant en échec KV Beerschot, 2-2. Mouscron avait pourtant mené par deux buts d’écart grâce à ses camerounais Jean Onana et Serge Tabekou sur une passe de Fabrice Olinga.

Le jeune milieu Jean Onana a placé Mouscron aux commandes en ouvrant le score à la 26ème minute. Serge Tabekou a mis Mouscron à l’abri en doublant la mise à la 71e minute. On pensait alors que Mouscron allait pouvoir fêter une première victoire depuis leur succès à Saint-Trond le 23 janvier. Malheureusement, l’adversaire du jour, Beerschot, a réussi à revenir au score. A la 86e minute, Eleke entré en cours de jeu a réduit la marque et S. Radić a remis les pendules à l’heure à la 94e (2-2).