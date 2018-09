Championnats européens : Oyongo Bitolo offre trois points à Montpellier

Nkoulou à Torino, Aboubakar à Porto et Ntcham au Celtic Fc ont également marqué avec leurs clubs respectifs.

Le fait majeur du match Reims – Montpellier, comptant pour la quatrième journée de ligue 1, est l’unique but inscrit par Ambroise Oyongo Bitolo. Samedi dernier, sur un travail initié sur le côté droit par Mollet puis Laborde, le centre retrouve le latéral gauche camerounais, esseulé au second poteau. Il reprend le cuir de l’extérieur du pied pour battre le portier Mendy de Reims. Il ouvre ainsi, de fort belle manière, son compteur but sous les couleurs de Montpellier.

À la fin de la partie, l’ancien défenseur de Coton sport de Garoua a livré son sentiment : «C’était un match très difficile mais le plus important c’est le groupe et les trois points. C’est grâce au groupe que j’ai pu marquer donc je suis très content d’avoir inscrit mon premier but avec Montpellier. Je tiens à féliciter mes coéquipiers pour les efforts fournis ce soir».

Vendredi dernier, en ouverture de cette quatrième journée de Ligue 1, Nice en déplacement à Lyon est rentré victorieux. Le milieu de terrain camerounais de Nice, Adrien Tameze, en ratissant de nombreux ballons, a contribué à ce premier succès de la saison. Le lendemain, Toulouse, dans la douleur, est allé battre Guingamp (2-1). Pendant que le néo-toulousain Stéphane Mbia est toujours en phase de reprise, le défenseur central de Guingamp, Felix Eboa Eboa, a disputé l’intégralité de la rencontre, mais n’a pu empêcher la défaite des siens. Assez fougueux durant cette rencontre, il a été averti à la 38ème minute de jeu. Pis, le compteur point des Bretons, dernier de Ligue1, est toujours vierge.

Lors de cette quatrième journée de Ligue1, Rennes a battu Bordeaux (2-0). Deux buts inscrits sur corner en début de première période. Les Girondins ont été dépassés. La trêve internationale leur fera du bien. L’avant-centre de Rennes Theoson Jordan Siebatcheu, peu en réussite, a cédé sa place à Zeffane, à un quart d’heure de la fin. Toujours côté rennais, Léa-Siliki est entré en jeu, à la 66ème minute, remplaçant ainsi Del Castillo. Chez les bordelais, Maxime Poundje a disputé l’intégralité du match, pendant qu’Aurélien Tchouameni était remplaçant.

Dans le même temps, Angers de Stéphane Bahoken a dominé Lille (1-0). Pourtant réduit à dix à une demi-heure de la fin, Angers a résisté et s’impose finalement face à des Lillois, peu conquérants. Une victoire qui fait du bien à Angers après trois défaites inaugurales. L’avant-centre camerounais, peu remuant sur le front de l’attaque, est sorti à la 71ème remplacé par Aka Wilfrid Kanga. En clôture de cette journée, disputée dimanche dernier, c’est du banc des remplaçants que Njié Clinton a vu son club de l’Olympique de Marseille arracher un précieux succès à Monaco (2-3).

En Angleterre, la Premier League était rendue à la troisième journée. Brighton de Gaétan Bong a été tenu en échec par Fulham de Zambo Anguissa, (2-2). Si le latéral gauche camerounais, formé à Metz, a disputé l’intégralité de la rencontre, son compatriote d’en face, ex-marseillais, est sorti à la 74ème, remplacé par Luciano Vietto. Face à Leicester City, le défenseur de Liverpool, Joël Matip, a foulé l’aire de jeu en fin de partie, (1-2). Contribuant néanmoins à la quatrième victoire de rang de son équipe.

Unique but de la partie

En Allemagne, les internationaux camerounais ont été peu en vue. C’est à travers le petit écran que Paul Georges Ntep a regardé son club de Wolfsbourg dominer en déplacement le Bayer Leverkusen. Situation identique pour Edgar Salli dont le club de Nuremberg a été tenue en échec par Mayence de Pierre Kundé Malong. Ce dernier a disputé l’intégralité du match. En multipliant les fautes dans l’entrejeu, il aécopé d’un carton jaune à la 50ème minute.

En Belgique, la sixième journée de la Jupiler League s’est disputée le week-end dernier. En visite à Saint-Trond, le club d’Ostende de Fabrice Ondoa s’est incliné 1-0. Le portier camerounais, titulaire dans la cage, n’a pu rien faire sur une action imparable. Le Standard de Liège de Fai Collins, fidèle à son poste de latéral droit, s’est également incliné face à l’Us Eupen (1-2). En revanche, le nom de Fabrice Olinga ne figurait pas sur la feuille de match Sporting Charleroi – Royal Excel Mouscron (3-1). Visiblement le coach de Royal Excel Mouscron ne lui fait pas confiance. Idem pour Idriss Carlos Kameni à Fenerbahce qui a été dominé par Kayserispor (2-3). Or, au Pays-Bas, André Onana a participé au large succès en déplacement de l’Ajax sur le Vitesse Arnhem (4-0).

En écosse, le derby de Glasgow a été remporté par le Celtic Fc, grâce à l’unique but de la partie, inscrit par le Franco-camerounais Olivier Ntcham à la 62ème minute. En Italie, le défenseur de Torino, Nicolas Nkoulou, a fait pareil. Lors de la deuxième journée de Serie A, il a inscrit le seul but de la partie face la SPAL 2013 (en italien Società Polisportiva Ars et Labor 2013). Monté aux avants postes lors d’un corner à la 52ème minute, l’ancien pensionnaire de la Ksa a repris magistralement de la tête un centre de son coéquipier.

Au Portugal, Vincent Aboubakar a inscrit le deuxième but du Fc Porto lors du succès face à Moreirense (3-0). Il est sorti à la 64ème minute remplacé par Jesus Corona. En Espagne, Carl Toko Ekambi n’a toujours pas trouvé le chemin des buts en championnat. Son club, Villarreal, a été battu à domicile par Girona (0-1). Peu en forme lors de cette troisième journée de Liga, l’attaquant camerounais a été remplacé à la 83ème par Nicola Sansone. Enfin, c’est du banc des remplaçants de Leganes qu’Allan Nyom a assisté au large succès de son adversaire du jour, le Real Madrid (1-4).