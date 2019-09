Championnats européens : Toko Ekambi, Nsamé et Ngadeu, buteurs

L’attaquant de Villareal s’est offert un doublé face au Bétis Séville, pendant que l’avant-centre des Young Boys a été buteur puis passeur face au FC Sion et Michael Ngadeu a ouvert le score pour La Gantoise face à Courtrai.

Monstrueux contre le Bétis Séville, vendredi en ouverture de la septième journée de Liga, Karl Toko Ekambi, auteur d’un doublé, a eu droit à une superbe standing ovation à sa sortie à la 80ème minute du stade de la Ceramica. Karl Toko-Ekambi s’est chargé d’ouvrir le score de la tête sur un corner de Santi Cazorla (1-0, 39e). Puis, lors du deuxième acte, idéalement décalé par Gerard Moreno, l’international camerounais a ouvert son pied pour tromper Joel Robles, le gardien du Betis, pour la deuxième fois de la soirée (3-1, 76e) offrant le break à son équipe, pour une démonstration finale de 1-5. A noter que côté Bétis Séville, Wilfried Kaptoum n’a pas pris part à cette rencontre.

Dans un autre match de cette septième étape de la Liga, le Fc Barcelone, sans briller, a fait le nécessaire sur la pelouse de Getafe, 2-0. Allan Nyom, le latéral droit camerounais de métier de ce club de la banlieue de Madrid, n’a pu faire grand-chose face aux assauts répétés des Catalans. Positionné à gauche lors de cette rencontre, il a tellement souffert qu’il est sorti pendant la pause, remplacé par Kenedy.

En Super League Suisse, Jean Pierre Nsamé, l’international camerounais de Young Boys de Berne a inscrit son huitième but en championnat samedi, lors de la réception du FC Sion (3-2), lors de la neuvième journée. Pour la première fois depuis le début de cette saison, Alexandre Song était titulaire au milieu de terrain du Fc Sion, au côté de son compatriote Christian Zock. Avec désormais huit but à son compteur, Jean Pierre Nsamé a conforté son fauteur de meilleur buteur de la Super League Suisse. Quant à son compatriote du front de l’attaque, Nicolas Moumi Ngamaleu, il a manqué ce rendez-vous.

Adrien Tchouameni en difficulté

En Belgique, La Gantoise victorieuse de Courtrai (2-0) ce samedi, a profité des matches nuls de Mouscron et Genk pour s’installer à la troisième place. C’est l’international camerounais Michael Ngadeu qui a montré la voie du succès à ses coéquipiers, lors de cette neuvième journée de Pro League belge.

En Ligue 1 française, dans le cadre de la 8e journée, le PSG a renoué avec la victoire face à Bordeaux grâce à un court succès 1-0, une nouvelle fois sur un but de l’inévitable Neymar. Côté bordelais, Adrien Tchouameni a été le milieu le plus en difficulté lors de la première période à l’image de sa frappe totalement ratée en dehors de la surface (43e). Il a manqué de justesse et de présence laissant la liberté aux Parisiens de s’infiltrer. Son match s’est un petit peu amélioré au fil de la seconde période puisqu’il a fallu participer encore plus au jeu de son équipe. A signaler que l’attaquant parisien Eric Maxim Choupo-Moting, légèrement blessé à la hanche, n’a pas disputé ce match. Il est néanmoins dans le groupe du PSG qui va à Istanbul défier Galatasaray, dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des champions.

Jean-Charles Castelletto a vécu un calvaire

Saint-Etienne a obtenu une victoire à l’arrachée sur la pelouse du Nîmes Olympique (1-0). Pour Harold Moukoudi, le néo Lion indomptable, ce n’est toujours pas l’assurance tous risques, mais le défenseur central des Verts a eu le mérite de rattraper à deux reprises les errements de son compère Loïc Perrin en première période en dégageant deux ballons chauds.

Par ailleurs, le défenseur central camerounais de Brest Jean-Charles Castelletto a vécu un calvaire à Monaco, défait (1-4). Or, la nouvelle charnière Castelletto – Bain apportait satisfaction depuis le début de saison, mais elle a lâché, comme presque tous les Brestois, samedi soir à Monaco. Dominés de la tête par Slimani sur le premier but, ils ont souffert de la puissance de l’international algérien et de la vitesse et la prise de profondeur des petits gabarits monégasques.

Enfin, en Arabie Saoudite, le championnat de football de première division était rendu le week-end à la quatrième journée. Le club de l’international camerounais Arnaud Djoum a enregistré sa première victoire. En effet, après deux défaites et un nul, Al Read Buraidah a dominé Al Felha, 2-0. Le milieu camerounais Arnaud Djoum en bonifiant de nombreux ballons a fait un bon match.