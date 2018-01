CHAN 2018 : Le Congo s’impose face au Cameroun (1-0)

L’Ă©quipe congolaise de football a battu son homologue du Cameroun sur le score Ă©triquĂ© de 1 but Ă zĂ©ro, mardi Ă Agadir, dabs un match comptant pour la 1ère journĂ©e du Groupe D du Championnat d’Afrique des Nations Total 2018 qui se dĂ©roule sur terre marocaine.L’unique but de la rencontre a Ă©tĂ© inscrit par Junior Makias Mosita sur penalty Ă la 73ème minute. Grâce Ă cette victoire, les Diables rouges se positionne en tĂŞte de leur groupe avec trois points suivi de l’Angola et du Burkina Faso (un point chacun) qui se sont quittĂ©s sur un nul blanc en mach d’ouverture de cette poule. Le Cameroun ferme la marche avec zĂ©ro point.

La compétition se poursuit demain avec deux rencontres importantes : Le Maroc, tête du groupe, affrontera (16H30 GMT) la Guinée battue lors de la première journée et le Soudan (3 points) se mesurera (19H30 GMT) à la Mauritanie (0 point).