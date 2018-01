CHAN-2018 : le Maroc surclasse la Mauritanie (4-0)

L’Ă©quipe marocaine de fooball a battu son homologue de la Mauritanie sur le score fleuve de 4 Ă 0, samedi Ă Casablanca, en match d’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations pour les joueurs locaux (CHAN).Les buts du onze marcain ont Ă©tĂ© de Ayoub Al Kaabi (66 et 80è min) et Ismail Haddad (72è) et Achraf Bencherki (92è min).

La cĂ©rĂ©monie d’ouverture de ce Championnat d’Afrique des joueurs locaux a eu lieu ce samedi au complexe Mohammed V de Casablanca.

Le CHAN, nĂ© en septembre 2007 Ă Johannesburg en Afrique du Sud abitionne de crĂ©er une belle vitrine pour les footballeurs des championnats africainsm et donner aux joueurs locaux une chance de s’exprimer au niveau international.

Depuis 2014 et la 3e Ă©dition en Afrique du Sud, ce tournoi bĂ©nĂ©ficie de la reconnaissance de la FIFA qui l’a intĂ©grĂ© parmi les compĂ©titions prises en compte dans l’Ă©tablissement de son classement.