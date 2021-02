Chan 2020 : le Cameroun éliminé par le Maroc

Les Lions de Martin Ndtoungou Mpilé n’ont pas fait le poids face aux Lions de l’Atlas vainqueurs 4-0.

Le Cameroun ne disputera pas la finale du Chan sur son propre sol. Battu en demi-finale 4-0 par le Maroc. Deux buts inscrits en première mi-temps par Souflane Bouftini à la retombée d’un coup franc, et Souflane Rahimi sur une contre attaque double la mise à la 70e avant d’inscrire une troisième réalisation. Mohamed Ali Bemmamer sale l’adition en fin de rencontre.

Les buts marocains interviennent pour l’essentiel sur des hésitations camerounaises. D’abord le gardien Haschou Kerrido qui, sur un coup franc, manque de prendre le ballon en un seul arrêt. L’attaquant marocain Souflane Bouftini à la retombée envoie le cuir au fond des filets.

Le second but marocain est une contre-attaque. Un mauvais marquage de la défense permet aux marocains de jouer rapide en quelques touches de balle pour occasionner le deuxième but signé Souflane Rahimi. Lui qui est encore l’auteur du troisième but sur une faute d’inattention à la fois de la défense et du gardien Haschou. Le quatrième but intervient en fin de match au moment où le moral de l’équipe est effondré.

Le Cameroun va disputer le match de la troisième place le 5 février au stade de Japoma à Douala. Ce sera contre la Guinée qui est tombée aux tirs au but en demi-finale contre le Mali. Le Mali affrontera donc le Maroc, tenant du titre, le 7 février à Yaoundé.