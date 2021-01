CHAN 2020 : les favoris pour les quarts de finales

La sixième édition du Championnat d’Afrique des Nations se poursuit actuellement au Cameroun. Après l’étape du premier tour, les quarts de finales démarrent ce samedi 30 janvier avec d’alléchantes affiches au programme. Quels sont les favoris pour se hisser dans le dernier carré de la compétition ?

République Démocratique du Congo vs Cameroun, le match au sommet

Qualifiés en terminant deuxième du groupe A derrière les Aigles du Mali, les partenaires de Salomon Banga (capitaine et meilleur buteur camerounais de la compétition) auront fort à faire pour leur quart de final. Les Lions Indomptables vont en découdre avec un ancien champion du CHAN, la RD Congo. Double vainqueur de cette « CAN des joueurs locaux » (2009,2016), les Léopards locaux miseront sur leur expérience et surtout leur moral d’acier qui a été déterminant dans leur qualification au second tour. Les poulains de Florent Ibengue sont déterminés pour leur décrocher leur troisième sacre dans cette compétition. Ils se sont préparés, tel un champion de paris sportif. Les Lions Indomptables du Cameroun bénéficient du soutien massif de leur public et également de l’accompagnement de certains anciens internationaux comme Samuel Eto’o, Roger Milla. Si Masasi Obenza, Fiston Kalala, Chico Ushindi et les siens partent favoris pour cette rencontre au sommet des quarts de finale, il va falloir redouter la solidarité camerounaise. Pour rappel, le Cameroun n’a encaissé aucun but jusque-là dans le tournoi, mais La RDC en a marqué quatre pour deux encaissés.

Un duel équilibré entre Diables Rouges et Aigles

Ayant terminé premier du groupe A devant le Cameroun, le Mali a hérité du Congo Brazzaville pour les quarts de finales. Les Aigles du Mali peuvent se targuer d’avoir terminé une fois dans l’histoire de la compétition comme vice-champions, en 2016 lors du CHAN au Rwanda. Les Diables Rouges en revanche, peu expérimentés que leur vis-à-vis, joueront quant à eux sans gros complexe. Le capitaine Bissiki et ses coéquipiers ont eu comme privilège d’avoir éliminé la Lybie lors de la dernière journée dans le groupe B. Sur papier et en fonction de l’expérience dans le tournoi, le Mali part avec la faveur des pronostics. Rappelons que, le Congo Brazzaville a marqué deux buts et en a autant encaissé. Le Mali a planté trois réalisations avec un seul but encaissé.

Le Maroc pour confirmer sa suprématie sur la Zambie

Le Maroc, pays hôte et vainqueur de l’édition passée du CHAN va poursuivre la défense de son titre. Mais pour rester dans la course à sa propre succession, il faut que les Lions de l’Atlas passent l’obstacle de la Zambie entraînée par Michu. Pour sa quatrième participation, la Zambie rêve de faire mieux que 2009 en Côte d’Ivoire. Les Chipolopolo ont inscrit trois buts et en ont encaissé qu’un seul. Les Lions de l’Atlas ont obtenu deux victoires et un nul lors des matchs de groupe. Ils font partie des meilleures attaques de la compétition avec six buts pour seulement deux buts. Le meilleur buteur du CHAN 2018, Ayoub El Kaabi n’est pas trop verni pour le moment car il est à seulement un seul but depuis l’ouverture de la compétition avec son but sur penalty contre le Togo. L’homme à craindre côté marocain est Soufiane Rahimi. Le natif de Casablanca est à deux réalisations.

La Guinée face au challenge Rwandais

C’est sans doute l’une des équipes révélations de ce CHAN 2020. La Guinée a transpiré avant de se qualifier pour les quarts de finales. Le Syli National fait partie des meilleures attaques du tournoi avec six buts. La belle preuve est que le meilleur buteur de la compétition est Yakhouba Gnagna Barry auteur de trois buts. Le Rwanda, participe à son quatrième Championnat d’Afrique des Nations. Les Amavoubi ont inscrit trois buts (avec deux buts encaissés). Ce sera une rencontre très équilibrée entre deux équipes qui ont pour ambitions de jouer les troubles fêtes.

Le carré d’as idéal

En conclusion et aux regards des analyses ci-dessus faites, la République Démocratique du Congo, le Mali, le Maroc et La Guinée partent favoris pour former le dernier carré du Championnat d’Afrique des Nations 2020. Mais néanmoins, il faudra faire attention au pays organisateur le Cameroun qui aura à cœur de rendre fier tout un peuple impatient d’un nouveau succès continental après celui de 2017 avec l’équipe fanion.