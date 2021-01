CHAN 2021 : jusque où peut aller le Cameroun dans la compétition ?

Le Championnat d’Afrique des Nations initialement prévu pour 2020 se joue actuellement du côté du Cameroun. Le coup d’envoi a été donné le 16 Janvier dernier par le Cameroun en opposition au Zimbabwe. La phase de groupe est également terminée et les qualifiés pour les quarts de finales sont connus. Sans briller, l’équipe locale camerounaise a aussi validé son ticket pour le tour suivant de cette grande compétition. Eu égard de la préparation du Cameroun et des matchs de groupe, l’on s’interroge sur les capacités du Cameroun à aller loin dans cette compétition.

Lors de sa phase de préparation, le Cameroun n’a pas vraiment convaincu. Les poulains du technicien camerounais Martin Ndtoungou Mpile ont essuyé plusieurs commentaires pour les matchs nuls répétés ou encore les défaites. Les Lions Indomptables ont tout de même gagné quelques matchs. Toutefois, le Cameroun n’est pas arrivé à la compétition avec une grande sérénité malgré le temps de préparation et les ressources à disposition. Les locaux ont tout de même comblé certaines attentes en s’offrant un billet pour la phase à élimination directe de la compétition.

Une qualification du Cameroun sans briller en phase de groupe

Pour son entrée en lice, le Cameroun a affronté le Zimbabwe au Stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé dans la capitale camerounaise. Le Cameroun, privé de son capitaine Jacques Zoua a tout de même arraché une victoire au forceps. La manière n’y a pas été, mais le seul but de la partie marquée à la 72è minute a été salvateur pour empocher les trois points en jeu et bon pour le moral pour la suite de la compétition. Salomon Charles Banga a été le grand héros de la partie. Mais par la suite, la tâche s’est avérée un peu plus difficile pour le Cameroun.

A la deuxième journée contre le Mali, le Cameroun n’a pu se contenter que d’un match nul 1-1. Alors que les Lions Indomptables sont bien rentrés dans la partie par un but de Salomon Charles Banga à la 6è minutes de jeu, ils se feront rattraper 6 minutes plus tard par les Aigles du Mali. A un but partout, aucun but n’a été marqué et les camerounais se sont contentés de ce nul décevant. Scénario presque identique à la dernière journée face au Burkina Faso. A l’issue de 90 minutes de jeu, aucune équipe n’a pu inscrire un but dans cette rencontre qui aura été aussi intéressante qu’une partie de casino.

Le Cameroun pas convainquant, hérite de la RDC en quart de finale

Arrivé deuxième de la poule A avec 5 points derrière le Mali crédité de 7 points, le Cameroun s’est qualifié pour les quarts de finale du Championnat d’Afrique des Nations 2021. Ainsi, le pays organisateur hérite de la République Démocratique du Congo pour la manche suivante. Une équipe qui a émerveillé dans la poule B de la compétition devant le Congo, la Libye et le Niger. Vainqueur de la Coupe déjà à deux reprises, les congolais ont débuté par une victoire 1-0 face aux voisins du Congo Brazzaville.

Accroché par la Libye 1-1, la RDC s’est offert le Niger 1-2 et ainsi la première place du groupe. Ainsi, les Léopards affronteront l’hôte camerounais pour les quarts de finale. Un match a priori facile pour les congolais qui réalisent une belle compétition jusque-là. Toutefois, en face, il y a une équipe du Cameron qui évolue à domicile et qui en fera très certainement un avantage pour doubler le vice-champion d’Afrique. Un match qui s’annonce choc eu égard des différents avantages des deux formations qui se disputeront pour une place dans le carré d’as.

Jusque où peut aller le Cameroun dans la compétition ?

Déjà qualifié pour les quarts de finale, les coéquipiers de Jacques Zoua sont à 90 minutes d’une qualification en demi-finale de la compétition. Passer les Léopards serait déjà une prouesse pour les Lions Indomptables qui seront gonflés à bloc pour aller chercher une place dans la finale de la compétition. Le Cameroun a le soutien de son peuple, de Samuel Eto’o et surtout la bénédiction des stades du Cameroun qui seront un avantage. Ainsi, si les joueurs veulent, ils peuvent porter haut l’étendard du football camerounais en allant jusqu’au sacre suprême.