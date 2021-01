Nous vous proposons ci-dessous l’intégralité de sa déclaration.

Communiqué du Mincom à propos du Chan 2021

Le Gouverremrent de la Republique porte à la conraisanoe de l’opinion natonale et internalcnale qu’à quelques heures de l’ouverture du Championnat d’Afrique des Nations Total Cameroun 2021 (CHAN

Total 2021), prévu du 16 janvier au 07 février i 2021, les dispositions sont toutes prises, sur Très Hautes instructions du CHEF de l’ETAT, pour la réussite da cette grande fête du football africain sur l’ensemble des sites reternus. A savoir Yaoundé , Douala et Limbe.

Au plan sportif et sur la base du cahier de charges convenu avec la Confédération Africaine de Football (CAF), le Cameroun a réalisé un vaste programme de comstruction et de réhabilitation de ses infasrucdares sporfives.

Considérés comme parmi les meilleurs en Afrique, voire dans le monde, et disposant des équipements futurisles, qui ont fait l’objet dune appréciaion des observateurs les plus avertis et particulièrement des

responsables de l’instance faîtière du football africain, tous les stades devant abiter les rencontres et les stades d’entraînement des équipes participantes sont, à ce jour , prêts pour l’événement. Il en est de même pour les infrastructures hôtelières et routières, y compris les voles d’accès aux différents sites.

Au plan sanitaire, et en raison des restrictions lées au respect des mesures barrieres de lutte corie la pandémie du Covid-19, des fans zones et autres villages du Chan ont eté aménagés pour accueillir de nombreux supporters qui qul ne pourront pas avoir accès dans les stades. Ces espaces aménagés seront aussi soumis au respect scrupuleux du protocole sanitaire de lutte conre le Covid-19

A cet égard le Gouvernement de la Repubique tient à rappeler la nécessité pour tous, de respecter rigoureusement les mesunes barrières décidées pour faire face à la menaces de la pandémie da coronavirus qui perdure.

Au plan de la communicaton des dispositions ont été prises pour faciliter la retransmission de toutes les rencontres en direct et pour une couverture optimale de l’événement par les medias nationaux et internationaux accrédités.

Au plan sécuritaire, le Gouvemenent de la République tient à rassuer le peuple camerounais, tout comme les différentes délégations verues prendre part au CHAN Total 2021, les rombreux amateurs de football, ainsi que le acteurs médiatiques, que des mesures spéciales ont été prises par les Forces de Sécurtè pour la sécurisation de l’ensemble des sites devant accueillir kes participants à l’événement de jour comme de nuit.

Le Gouvemement réafiime que le Cameroun est fin prêt pour le debut du CHAN Total 2021, et que tout sera mis en œuvre, de concert avec la CAF, pour l’organisation sereine de cette grande fête du football africain en terre camerounaise, et les camerounais prêts à réserver le meilleur accueil possible à tous les étrangers.

Le Gcuvemement sait pouvoir compter sur le civisme, l’enthousiasme. la discipline et le sens de responsabilité du peuple camerounais, dont l’hospitalité legandaire est connue de tous, afin de garantir au Chan Total 2021, un franc succès . Un succès à la hauteur des inmenses efforts consentis par la Nation tout entière, sous la Très Haute inpulsion du PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, SON EXCELLENCE PAUL BiYA.