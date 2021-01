CHAN 2021 : les causes de l’élimination du Togo

Le Championnat d’Afrique des Nations 2021 se joue depuis le 16 janvier dernier au Cameroun. Parmi les 16 équipes en lice au départ, on retrouve la sélection nationale togolaise. A ce jour, plus que huit nations continuent la course à la succession du Maroc ; vainqueur du CHAN 2018. Logé dans la poule du champion en titre, le Togo n’a pu s’accrocher l’un des deux billets qualificatifs pour la phase à élimination directe. Et pourtant, les Eperviers locaux ont affiché une volonté à jouer les premiers rôles dans cette compétition. Au lendemain de cette douloureuse élimination, retour sur les causes de l’échec togolais.

Une équipe togolaise qui a cru jusqu’au bout à la qualification

Le 18 Janvier dernier, l’équipe togolaise entrait en lice face au Maroc. Les Eperviers locaux ont hérité de cette équipe ; championne en titre et le grand favori de cette poule C. Et pourtant, les hommes de Jean-Paul Abalo ne sont pas allés à la guerre en victime résignée. Ils ont tenu tête à cette formation qui n’a pu s’imposer que grâce à un penalty à la 27è minute de jeu, transformé par Yahya Jabrane.

Quelques jours plus tard face à l’Ouganda,un pays où on compte beaucoup d’amateurs de pari sportif, le Togo a enregistré sa première victoire dans cette compétition. Après une première partie monotone, le Togo avait pris l’avantage dès la 48è minute de jeu par l’entremise d’Abdou Samiou Tchakatora sur un service de Richard Nane. Même si l’Ouganda est revenu dans la partie après seulement trois minutes de jeu, Richard Nane offre la victoire au Togo peu avant l’heure de jeu. Cette première victoire du Togo et en même temps la lueur d’espoir pour la suite de la compétition.

Alors que tout devait se jouer à la dernière journée face au Rwanda, les locaux togolais ont manqué de peu la qualification suite à une seconde défaite. Pourtant dans ce match, le Togo a débuté par un but de Richard Nane sur un service d’Abdou Samiou Tchakatora dès la 38è minute de jeu. Le Rwanda revient dans la partie avant la pause mais Bilal Akoro avait permis au Togo de mener à nouveau dans cette partie. Toutefois, le Rwanda revient au score et marque un troisième but infligeant ainsi une défaite au Togo. Le Maroc, crédité de 7 points et le Rwanda de 5 points, passent devant le Togo (3 points) et l’Ouganda (1 point).

Les causes de l’élimination du Togo

L’élimination du Togo, aussi douloureuse qu’elle soit, s’attache étroitement à l’histoire du football togolais. L’équipe en elle-même a joué un football plaisant. Les joueurs ont donné du mieux pour le maillot togolais et surtout pour faire plaisir aux supporters du Togo. L’équipe s’est également débrouillé avec les moyens de bord depuis la préparation jusqu’à l’arrivée au Cameroun pour le Championnat d’Afrique des Nations. Ainsi, il faut voir les raisons de l’élimination du Togo par une mauvaise forme des joueurs, des problèmes organisationnels voir une perte de son statut de nation joueuse du continent africain.

En effet, le Championnat d’Afrique des Nations est une compétition réservée exclusivement aux joueurs locaux évoluant en Afrique. Et pour la plupart des joueurs de l’équipe nationale locale togolaise, ils évoluent dans le championnat de première division du Togo. Et depuis l’année dernière, ce championnat, suspendu pour cause de Covid-19 n’a pas encore repris. Les joueurs des différents clubs sont laissés pour compte. Ceux sélectionnés pour la compétition ont certes eu un de stage de préparation. Mais il est claire que les joueurs manquent du temps de jeu et ne sont pas prêts physiquement pour jouer dans cette compétition d’envergure.

Un tort qu’on peut ainsi attribuer aux autorités sportives togolaises qui ne semblent pas se soucier de l’avenir du football sur le plan local. Aussi, le Togo semble de plus en plus fragilisée par une main invisible. Pour exemple, l’équipe première a connu une élimination pour la CAN 2019 ainsi que celle 2021. Cette génération de joueurs togolais ayant participé à la Coupe du Monde 2006 semble disparaître à tout jamais. Ainsi, le non développement du football à la base, le souci de préparation et des problèmes structurelles ont largement contribué au mauvais rendement de cette vaillante équipe togolaise.