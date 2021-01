CHAN 2021 : les Eperviers conquérants malgré une préparation mitigée

Qualifiés à la surprise générale en disposant du Nigéria malgré sa défaite au retour (2-0), les éperviers locaux ont émerveillé tout un continent lors de cette sixième édition du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN). Logé dans la poule C en compagnie du champion en titre le Maroc, le Rwanda et l’Ouganda, le novice de la compétition, le Togo a été malheureusement éliminé au soir de la troisième journée.

Une préparation ambigüe

Les joueurs du championnat local sont sans compétition depuis le mois de Mars. Pour cause, la pandémie de la covid 19 avait contrait les dirigeants à suspendre temporairement les activités sportives avant sa suspension définitive en Mai 2020. Cela fait plus de 9 mois sans activités sportives. En vue de mettre les joueurs dans les conditions optimales, des matchs amicaux ont été disputés contre les centres de formation du pays. Un pays où on compte beaucoup d’amateurs de casino.

Pas suffisant pour jauger le niveau physique et productif des joueurs. Pour pailler à ce problème les dirigeants ont trouvé un consensus avec leur homologue du Sily National en vue d’une double confrontation entre les deux équipes. Mais contre toute attente, la fédération Guinéenne de football a annoncé son incapacité à pouvoir honorer son engagement. La dernière alternative est le voisin béninois que les éperviers ont éliminé au premier tour préliminaire de cette compétition. Le Togo à la sortie de cette confrontation ressortait avec une piète satisfaction pour un bilan d’une défaite et un match nul. Àu tour ce fléau de préparation s’ajouta le cauchemar des primes. Les joueurs ont en effet décidé de ne pas effectuer le déplacement pour le Cameroun s’ils ne percevaient pas leur prime. Ce n’est qu’à la date du 26 Décembre soit pratiquement un an après la qualification qu’ils obtiendront gain de cause. De quoi s’inquiéter à quelques jours de son entrée en lice.

Une première prometteuse

C’est avec une température de 32•c dans l’enceinte du stade de la Réunification de Douala que les locaux ont fait leur entrée en lice. Face aux champions en titre le Maroc, la marche était très haute. Même si le score ne reflète pas la physionomie du match, les Eperviers ont dû démarrer cette aventure avec un revers. Une défaite au gout amer pour toute l’équipe. Après un faux pas, le sélectionneur surmotivé va tenter de redynamiser une jeune troupe abattue. Pari réussi pour le coach bien qu’étant isolé pour avoir été testé positif à la covid 19. Les éperviers ont enregistré un succès très important 2-1 face à l’Ouganda lors de la deuxième journée. Les Togolais ont entamé en effet cette deuxième rencontre avec un pressing très haut. À la suite du but contre son camp du défenseur ougandais sur une balle de Tchatakora et le but égalisateur ougandais, c’est Nane qui donnera la victoire aux siens. 2-1 à l’arrivée pour les Togolais qui peuvent espérer en attendant le match de la dernière journée de la phase de poules, une qualification. Puisque désormais 2ème avec 3 pts derrière le Maroc (4 pts) et devant son prochain adversaire le Rwanda (2pts) et l’Ouganda (1pt). Une dernière rencontre qui ne va guère sourire aux poulains du sélectionneur ABALO. Bien qu’ayant mené deux fois au score, les éperviers vont se faire rattraper à chaque fois au score et finalement à la surprise générale s’incliné 3-2 face au Rwanda. Une défaite qui implique la fin de l’aventure des Eperviers pour cette compétition africaine.

Un avenir radieux se profile

Au-delà de cette élimination, il est à noter que c’est un tournoi plein d’enseignements pour la sélection togolaise, les dirigeants et les supporters. Comme quoi, il y a du bon dans le football local togolais, pourvu qu’on leur donne les moyens et qu’on les mette dans les conditions optimales pour exprimer tout leur potentiel. Et donc si tant est qu’ils souhaitent aller plus loin dans les échéances à venir, il faudra mettre les joueurs en confiance. Aussi, devons-nous nous rendre à l’évidence que là où les coaches expatriés payés à coup de plusieurs dizaines de millions de Fcfa, ont échoué, les locaux peuvent bien que sous-payés, donner de la joie, du bonheur et de la fierté d’être Togolais à ceux qui portent encore le football national dans leur cœur.