CHAN Cameroun 2020 : Le comité d’organisation recrute des volontaires

Le Cochan vient d’ouvrir une sélection de volontaires qui vont servir lors de la sixième édition du championnat d’Afrique des nations que le pays va abriter du 4 au 25 avril.

Le championnat d’Afrique des nations de football se déroulera sur quatre sites : Yaoundé, Douala, Limbé, Buéa. Le comité local d’organisation (Cochan) vient de lancer le recrutement des jeunes voulant participer à titre de volontaires.

Chaque personne désireuse doit remplir un certain nombre de conditions. Etre de nationalité camerounaise ou être étranger bénéficiant d’une formation spécifique ; Etre âgé au moins de 18 ans ; Etre titulaire au moins d’un Brevet d’étude du premier cycle (BEPC) ou d’un Certificat d’aptitude professionnel (CAP). Toutefois les titulaires de permis de conduire peuvent également postuler.

Autres conditions que doit remplir le candidat, c’est de maîtriser l’une des deux langues officielles du Cameroun (le français ou anglais) et être de bonne moralité.

Les dossiers de candidature doivent comporter plusieurs pièces. Une fiche d’inscription à retirer dans les Délégations régionales des Sports et de l’éducation physique, soit du Littoral, du Centre ou du Sud-ouest. A noter que la fiche est également disponible en ligne sur le site : www.cocan2021.cm//inscription.

Les candidats doivent en outre produire une copie de leurs cartes nationales d’identité ainsi que des derniers diplômes obtenus. Ils ne doivent pas oublier d’inclure quatre photos du type 4×4, leurs curriculums vitae qu’ils auront pris la peine de signer. Chacun doit mettre son dossier dans une enveloppe A4 portant son adresse.

Les dossiers complets doivent être ensuite déposés à la Direction du tournoi ou dans les Délégations du ministère des Sports et de l’éduction physique (Littoral, Sud-ouest ou Centre) au plus tard le 7 février prochain à 15 heures et 30 minutes.

En rappel, durant une compétition, le rôle du volontaire consiste entre autres à servir d’accueil et de guide (stades, hôtels, terrains d’entrainement, aéroports, agences de voyages, sites touristiques etc.). Un travail de passionnées qui aide non seulement les équipes engagées dans la compétition, mais améliore également l’expérience des fans.