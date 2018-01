CHAN: tenue en Ã©chec par l’Ouganda (0-0), la CÃ´te d’Ivoire n’a pu sauver l’honneur

L’Ă©quipe nationale ivoirienne n’a pu sauver l’honneur au Championnat d’Afrique des nations (CHAN Maroc 2018) après avoir a Ă©tĂ© tenue en Ă©chec par l’Ouganda lundi soir au grand stade de Marrakech Ă l’issue d’une confrontation sanctionnĂ©e par le score nul et vierge de ( 0-0) et comptant pour la troisième journĂ©e du groupe B de cette compĂ©tition.Les deux sĂ©lections, dĂ©jĂ Ă©liminĂ©es de la compĂ©tition après deux dĂ©faites concĂ©dĂ©es chacune lors des deux premières journĂ©es de ce tournoi, n’ont pu sauver l’honneur de leurs pays respectifs en remportant cette opposition.

Les ElĂ©phants locaux, bien que visiblement plus engagĂ©s et plus dĂ©terminĂ©s  lors de cette troisième journĂ©e contrairement aux deux prĂ©cĂ©dentes (oĂą ils ont Ă©tĂ© battus par la Namibie et la Zambie),  n’ont pu venir Ă bout des « Cranes» de l’Ouganda.

 Les poulains de Kamara Ibrahim, nettement supérieurs offensivement  pendant les deux périodes de ce match,  ont péché par les mauvaises transmissions de balles et le manque de lucidité devant les buts adverses.

 La Zambie et la Namibie sont les deux sélections qualifiées en quart de finale de cette compétition pour le compte du groupe B.