Chan volley-ball, dames : le Cameroun éliminé en demi-finale par le Kenya

L’affiche de la finale de la 21e édition du Chan de volley-ball, dames, opposera le Kenya à l’Egypte, qui ont respectivement éliminé le Cameroun et le Rwanda.

Il n’y a aura pas la passe de quatre pour les Camerounaises au Championnat d’Afrique des nations de volley-ball. Face aux Kenyanes, les Lionnes indomptables se sont inclinées (3-1) au Palais Polyvalent des Sports lors des demi-finales de la Can féminine de Volley-ball. Après avoir remporté le premier set (27-25), les Camerounaises ont sombré dans les trois derniers sets, se faisant distancer parfois avec un écart de plus de 10 points, ce 23 août 2023, dans un Palais des Sports pourtant totalement acquis à sa cause. Triple championne d’Afrique d’affilée, les Camerounaises sont éliminées par une bonne équipe du Kenya qui totalise 9 titres.

Lors de la première demi-finale, l’Egypte a dominé le Rwanda trois sets à zéro, (25-14, 25-11, 25-10). Les Egyptiennes qui jusqu’ici n’ont perdu aucune rencontre devront essayer en finale de démontrer davantage leur suprématie face aux redoutables kenyanes.

Cameroun, les raisons de l’échec

La performance en demi-finale des Lionnes du Cameroun semble avoir été influencée par les récents troubles au sein de la Fédération camerounaise de volleyball. Les dissensions internes et les problèmes organisationnels ont créé un climat peu favorable pour la préparation de l’équipe. En effet, les rivalités autour de l’élection à la tête de la fédération entre Serge Abouem et Bello Bourdanne ont perturbé la concentration des joueuses. A quelques semaines du tournoi, deux équipes différentes étaient en préparation. Ce climat peu serein, n’a pas aidé les triples championnes d’Afrique en titre à performer de la meilleure des manières.

Malgré leur défaite en demi-finale, les lionnes du Cameroun ont encore une chance de monter sur le podium en remportant la petite finale contre le Rwanda. Une troisième place serait tout de même un résultat honorable pour l’équipe camerounaise.