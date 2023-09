Chan volley-ball, messieurs «Egypte 2023» : la bonne entame des Camerounais

L’équipe nationale de volley-ball masculin du Cameroun s’est imposée lors de ses deux premiers matchs au Chan de volleyball 2023, au Caire en battant le Kenya et le Ghana.

La 24ème édition du Championnat d’Afrique de volleyball messieurs a débuté le 30 août 2023 au Caire, en Egypte. Le Cameroun a débuté cette compétition par une victoire. Face au Kenya le 4 septembre 2023, Yvan Kodi et ses partenaires se sont imposés sur le score de 3 sets contre 1. Les vice-champions en titre n’ont pas raté leur entrée en lice, puisqu’ils sont venus à bout de l’équipe kényane en remportant trois sets contre un sous différents scores soit 25-22 au premier set, 25-20 au deuxième set. Lors du troisième quart temps, les Kenyans ont pris le dessus sur les Camerounais (26-24).

Lors du quatrième quart temps, les Camerounais se sont montrés plus adroits et ont commis moins de fautes techniques. Ils ont fini par remporter ce set 25-17. Cette belle victoire a alors permis aux Lions Indomptables de gagner trois points dans cette poule.

Après le Kenya le 04 septembre, l’équipe du Cameroun de volleyball a enchaîné une deuxième victoire au Championnat d’Afrique des nations, le lendemain face au Ghana dans le match numéro 10 du groupe C. Un an après sa finale manqué, les vice-champions d’Afrique continuent néanmoins à bien bondir, réceptionner, bloquer et smasher avec la victoire chevillée au corps. Ainsi donc, le Cameroun achève alors son deuxième match de poule au Caire sur une note de satisfaction, battant ainsi le Ghana par 3 sets à 0, soit (25-19) au premier set, (25-17) au second set et (25-19) au troisième set.

Outre la victoire camerounaise sur le Ghana, d’autres rencontres de ce 05 septembre ont connu des résultats ci-après : Dans la poule B du match 09 par exemple, la Tanzanie a battu le Mali par 3 sets contre 1 ; le Rwanda n’a pas fait de cadeau à la Gambie dans le match 11 du groupe D en s’imposant par 3 sets à 0 ; Même son de cloche du côté du match 14 du groupe D où le Maroc est venu à bout du Sénégal sur un score 3 sets à 0.