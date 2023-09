Chan volley-ball-messieurs : le Cameroun éliminé en demi-finale par l’Egypte

La finale de la 24ème édition du Championnat d’Afrique de volleyball, messieurs, opposera l’Algérie à l’Egypte, le 13 septembre 2023.

Ces deux nations se sont qualifiées pour la finale en battant respectivement la Libye (3-2) et le Cameroun (3-1). Les Lions indomptables du volley n’ont pas pu tenir tête au pays organisateur, ce lundi 11 septembre au Complexe sportif du Caire. Les Pharaons ont remporté la partie par trois sets à un. Ayant bien débuté le match et en remportant les deux premiers sets (25-13 et 25-23), l’équipe égyptienne de volley-ball masculin a perdu le troisième set remporté par les Camerounais (20-25). Avant de conclure en beauté ce match en remportant le quatrième set (25-17). Le Cameroun finaliste lors de l’édition précédente va se contenter de disputer la petite finale contre la Libye ce mardi 12 septembre.

Lors de l’autre demi-finale épique, l’Algérie réussit donc à s’imposer face à la Libye au terme d’un match en cinq sets très disputés. Le parcours de l’Algérie dans cette compétition a été marqué par une série de performances solides. En quart de finale, l’équipe nationale avait déjà montré son potentiel en éliminant le Ghana sur un score sans appel de 3-0. Cette victoire les avait qualifiés pour les demi-finales, où ils ont affronté la Libye dans un match tendu. On assistera donc à une finale 100% maghrébine.