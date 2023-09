Chan volley-ball, seniors, messieurs 2023 : les Lions prêts à monter au filet

L’équipe nationale de volleyball, messieurs, du Cameroun est arrivée au Caire ce jour pour prendre part au Chan prévu en Egypte du 1er au 14 septembre 2023.

L’Égypte est prête à accueillir l’édition 2023 du Championnat d’Afrique des nations (Chan) de volleyball, messieurs. Le Cameroun y prend part. Avant de débarquer au Caire, les Lions du volley ont passé un mois et demi de stage à Maribo, en Slovénie. Au cours de ce stage, l’équipe constituée de joueurs professionnels et locaux : « a livré un premier match amical le 07 août contre l’Egypte que nous avons trouvé sur place à Maribor. Depuis lors, nous avons joué contre la Croatie, la Slovénie, trois sélections des USA et le Sultanat d’Oman. Pour le moment, le comportement est satisfaisant ; la discipline de groupe est bonne ainsi que l’ambiance. Nathan Wounembaina a rejoint le groupe depuis une semaine déjà », révèle l’entraîneur national Patrice Ndaki à la cellule de la communication de la Fecavolley.

Et il ajoute : « qu’au niveau de l’infirmerie, il y a eu quelques bobos dus à la charge des entraînements mais, fort heureusement bien gérés par le staff médical. Nous mettons l’accent sur les détails techniques que sont la défense haute (bloc) et basse et surtout la réception sans oublier la cohésion. Un travail de préparation mentale a été fait pour que tous soient focus sur l’objectif qui est de remporter le trophée. Les joueurs respectent le projet établi par le staff technique à savoir entraînements, renforcement musculaire et le visionnage des vidéos des équipes adverses ».

L’objectif est de remporter ce trophée. Néanmoins ce titre ne garantit pas une place aux JO. Seul le premier pays au ranking africain ira à Paris. « Vous comprenez que gagner la Can n’assure pas à 100% la participation à Paris 2024. Il faut continuer à travailler après et être prêt au moment où seront retenus les qualifiés. L’Afrique n’a qu’une place en Dames et en Messieurs. Et dans les deux cas, c’est le Ranking qui détermine qui passera ; ce n’est pas la victoire au CHAN, contrairement à ce qui est répandu comme information pour le moment », explique le technicien camerounais.

La liste des 14 Lions du volley pour le Chan 2023

1-MBUTNGAM AHMED

2- NSANGOU LAMINE

3-KODY YVAN

4-BRAHIM ADAM

5-KOFANE BOYOMO STEVE

6-DOLEGOMBAI SEM

7-VOUKENG ARTHUR

8-MONTHÉ XAVIER

9-KAVOGO LANDRY

10-BITOUNA CÉDRIC

11-WOUNEMBAINA NATHAN

12-BADAWE ÉLIE

13- FOSSI ALAIN

14- DJAM NELSON