Changement climatique : L’UE au chevet du Maroc

Les semaines de la diplomatie climatique, lancées le 30 septembre par l’Union Européenne et ses Etats membres, se poursuivent dans plusieurs régions du Maroc jusqu’au 17 octobre.Organisées dans le cadre de l’initiative Partenariat Vert Maroc-UE, ces semaines de la diplomatie climatique sont ponctuées d’activités qui « visent à agir en faveur du climat en amont de la COP26 prévue en novembre à Glasgow », indique un communiqué de la Délégation de l’UE au Maroc.

Ces activités comprennent, entre autres, « la participation à des ateliers de jeunes dans des oasis, une conférence Jeunesse et Climat, une rencontre entre des jeunes et des diplomates européens, la clôture d’un jumelage Maroc-UE autour de la Charte Nationale de l’Environnement et du Développement Durable, un atelier autour du développement de la mobilité électrique, le lancement d’une campagne radio et web de sensibilisation au changement climatique entre autres, précise la même source.

D’autres activités sur les thèmes de l’environnement et de la lutte contre le changement climatique sont prévues tout au long des mois d’octobre et novembre et se poursuivront au-delà de la COP26. « Ces activités complètent également les nombreux programmes et projets de l’Union européenne et de ses Etats membres pour accompagner le Maroc vers la transition écologique et dont l’événement majeur a été le lancement, fin juin, de l’initiative d’un partenariat vert Maroc-UE », ajoute-t-on.

A travers ces initiatives, l’UE et son partenaire le Maroc entendent sensibiliser la population sur le changement climatique qui affecte le monde entier, y compris le continent africain où les phénomènes météorologiques extrêmes tels que la multiplication de vagues de chaleur, la sécheresse prolongée ou encore l’augmentation des précipitations menacent les populations.