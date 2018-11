Chantal Biya appelée à sortir de son silence sur les tueries en zone anglophone

Lilian Ayuk Tabe, épouse du président de l’Ambazonie détenu à la prison de Kondengui, appelle Chantal Biya à faire pression sur son mari pur que celui trouve des solutions à la crise anglophone.

L’interpellation de la première Dame du Cameroun s’est faite via une correspondance du 13 novembre intitulée « Un appel à la compassion : lettre ouverte à Chantal Biya ». Lilia Ayuk Tabe, épouse du leader Sissiku Ayuk Tabe, y critique le silence de Chantal Biya face aux violations des droits de l’Homme commises par des militaires dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest.

« Votre silence n’est plus acceptable. La vie de huit millions de Camerounais du Sud-Ouest et le sort de leurs dirigeants en prison sont entre vos mains. Madame la première dame donne l’exemple à d’autres femmes. Il n’est pas trop tard pour que vous envoyiez le message que les mères du Cameroun ne toléreront plus cette guerre. Les femmes du sud du Cameroun vous applaudiront et les femmes du monde entier vous célébreront ».

Le Nord-Ouest et le Sud-Ouest sont paralysés depuis deux ans par des violences découlant de revendications sécessionnistes. Des villages y ont été incendiés, occasionnant un déplacement massif des populations vers le Nigeria ou des régions voisines. Les morts se comptent désormais par centaine dans cette parte du pays. là-dessus, militaires et forces séparatistes de rejettent les tords.

Lilian Ayuk Tabe dresse un tableau encore plus sombre des évènements qui ont cours dans les régions anglophones. « La puanteur de la mort et de la désolation a envahi les villages et les villes. La dépravation et le mépris insensé de la vie humaine de la part des forces de sécurité sont alarmants. Les forces de sécurité procèdent à des assassinats extrajudiciaires de la population, la vie de nos jeunes hommes actifs n’est pas plus assurée aujourd’hui que demain et nos jeunes femmes sont violées avec brutalité par les forces de sécurité. Le traumatisme et les cicatrices de la mort sur les yeux désolés de nos enfants qui voient leurs parents sauvagement matraqués par les forces de sécurité ont un impact douloureux caractérisé par des cauchemars chez ces jeunes esprits. La majeure partie de la population autochtone a été forcée de pénétrer dans la forêt ouverte et exposée aux éléments. Les mères qui allaitent et les femmes en période n’ont pas d’autre choix que d’utiliser une végétation morte pour leurs besoins d’hygiène de base. C’est un spectacle terrible à voir », explique-t-elle à Chantal Biya.

Lilian Ayuk Tabe espère que la première Dame camerounaise fasse pression sur son mari, le président Paul Biya, et sur le gouvernement camerounais pour que des solutions soient trouvées à la crise anglophone.