Le chanteur Evindi dÃ©voile sa mixtape « Si j’Ã©tais statois »

Le jeune artiste camerounais fait son entrée dans l’univers musical camerounais avec cette mixtape dont la première diffusion s’est déroulée le 7 avril dernier.

En prélude de la sortie de son premier album musical, le jeune rappeur Evindi vient de dévoiler sa toute première mixtape. Il s’agit d’un recueil de musique à travers lesquelles ledit artiste signe son entrée dans l’univers musical camerounais.

Intitulée « Si j’étais statois », la mixtape d’Evindi joue avec les genres et offre à son public une balade dans l’univers du Rnb rap américain des années contemporaines. L’occasion pour ce diplômé en journalisme de l’Ecole supérieure des Techniques et Sciences de la Communication (Esstic), de trouver un autre usage au micro, celui du chant. Ce qui semble déjà lui réussir, en témoignent les nombreux avis positifs recueillis après la sortie de cette mixtape.

Pour Evindi, la sortie de cet opus marque une deuxième naissance, celle du passionnĂ© de musique qui dès l’enfance a Ă©tĂ© influencĂ© par la culture hip-hop. Ses premières idoles sont alors Eminem, Jayy-z, Nash, Puff Diddy, Snoop Dog, 50 cent et autres…Des influences mixĂ©es Ă une touche personnelle pour rĂ©sultats assez intĂ©ressante tels que les titres « Brand new day » et « How I feel« .

L’artiste promet néanmoins que cette mixtape est un hommage aux rythmes qui l’ont bercé, et que pour ses prochaines productions, le public aura droit à des sonorités qui touchent plus à son environnement à sa vie sur le continent africain. « Si j’étais statois » est le premier bébé d’un grand projet musical, « il s’étendra sur de nombreuses prochaines années », affirme-t-il confiant.